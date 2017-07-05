Политолог: история с траншами МВФ Украине всегда буксует на одном вопросе

Очередной транш МВФ Украине отложен до осени – украинские власти не успевают провести необходимые реформы. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, что предметом торга между МВФ и Киевом уже давно стала земельная реформа.

Международный валютный фонд может отложить перечисление Украине пятого транша в размере 1,9 млрд долларов.

В интервью агентству Bloomberg премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что Верховная рада не успеет до летних парламентских каникул выполнить одно из условий МВФ – принять законопроект по земельной реформе, на проведении которой настаивает МВФ.

В 2015 году Международный валютный фонд принял программу экономической помощи Украине на 17,5 млрд долларов. Она рассчитана на четыре года, транши осуществляются по мере выполнения Киевом ряда условий – правительству необходимо провести пенсионную реформу и разработать законы для открытия рынка земли.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik отметил, что земельная реформа уже давно стала предметом торга между МВФ и Киевом.

"Сколько длится эта история с траншами МВФ, столько она буксует на этом вопросе – на земельной реформе. А практически на вопросе, связанном с разбазариванием и продажей украинской земли. Вечная история: Рада принимает закон о моратории, затем продлевает его, а МВФ получает обещания; затем Украина нарушает свои же обещания, поскольку принятие закона, разрешающего продажу сельхозземли, вызовет бурю протеста, социальные беспорядки. Мало того – вчерашняя власть, попадая в оппозицию, тут же меняет отношение к данному вопросу. То есть история вечная, и МВФ часто использует ее, чтобы оттянуть очередной транш кредита, но затем все равно его выделяет", – сказал Владимир Корнилов.

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