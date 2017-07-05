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Украинский экономист: деньги МВФ – очень опасные

12:5105.07.2017
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© РИА Новости / Эдуард ПесовПерейти в фотобанкУборка свеклы с поляУборка свеклы с поля
© РИА Новости / Эдуард Песов
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МВФ может отложить выделение Украине очередного транша в размере 1,9 млрд долларов. В эфире радио Sputnik украинский экономист, политолог Олег Соскин выразил мнение, что транш страна не получит, так как земельная реформа в нынешнем виде не будет проведена.

Международный валютный фонд может отложить перечисление Украине пятого транша в размере 1,9 млрд долларов. Премьер-министр страны Владимир Гройсман в интервью агентству Bloomberg заявил, что  Верховная рада не успеет до летних парламентских каникул выполнить одно из условий МВФ – принять законопроект по земельной реформе, на проведении которой настаивает МВФ.

В 2015 году Международный валютный фонд принял программу экономической помощи Украине на 17,5 млрд долларов. Она рассчитана на четыре года, транши осуществляются по мере выполнения Киевом ряда условий.

Митинг у здания Национального банка Украины против экономической политики
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: пенсионная реформа Киева – "соломоново решение"

В мае Украину посетила миссия МВФ, тогда специалисты фонда выдвинули Киеву два условия для получения пятого транша: принять законопроекты по земельной и пенсионной реформе. Киев уже частично выполнил условия для выделения нового транша. Так, МВФ и Всемирный банк в начале июня одобрили законопроект о пенсионной реформе.

При этом другие требования МВФ встретили жесткое противодействие внутри самой Украины. Украинцы опасаются, что в случае отмены ныне действующего моратория на свободную продажу земли обширные участки территории страны могут за бесценок купить крупные бизнесмены. В понедельник украинские СМИ сообщили, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.

В эфире радио Sputnik директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин выразил мнение, что Украине стоит подальше держаться от траншей МВФ.

"Эти деньги от МВФ абсолютно не нужны, поскольку их дают на жесточайших условиях…В среднем надо будет отдать (МВФ) примерно в два раза большую сумму, ну, может быть, чуть поменьше. Но все равно надо будет вернуть миллиарды взамен и еще "тело" кредитов. А как их возвращать, когда они большей частью фактически разворованы. Только в этом году надо будет вернуть порядка 9 млрд долларов. А денег нет, ВВП не растет, промышленное производство не увеличивается. Где взять, где "дельта" появится?", – сказал Олег Соскин.

Эксперт полагает, что на Украине земельная реформа, разрешающая продажу земель сельскохозяйственного назначения, реализована не будет.

"Думаю, что никакой распродажи земель не будет. Были проведены социсследования, которые показали, что до 45% (опрошенных) готовы выходить на улицы и очень жестко сопротивляться продаже земель, тем более иностранцам. Это показали и последние события в Кировоградской области, когда была попытка рейдерского захвата земель фермерских хозяйств. Она закончилась для власти очень плачевно. И были поставлены очень жесткие вопросы по отставке силового блока, в том числе министра (внутренних дел Украины) Арсена Авакова. Если хотят крестьянскую войну, то пусть попробуют", – сказал Олег Соскин. 

По его мнению, сейчас на Украине сложилась политическая ситуация, которая не позволит пойти на выполнение условий МВФ. 

"В Верховной Раде создается сейчас новая конфигурация большинства, которая очень жестко выступает и против продления пенсионного возраста, и против "вакханалии" по продаже сельскохозяйственных земель, и, вообще, против того, чтобы брать в дальнейшем кредиты МВФ. Потому что мы видим опыт Египта, Венесуэлы, Аргентины – к чему это приводило. Деньги МВФ – очень опасные, и лучше их не брать", – полагает Олег Соскин.

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