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Экономист: нефтегазовый сектор США потеряет от санкций не менее $100 млрд

15:2504.07.2017
(обновлено: 15:26 04.07.2017)
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© AFP 2017 / Scott HeppellБуровая платформа Shell Brent Delta TopsideБуровая платформа Shell Brent Delta Topside
© AFP 2017 / Scott Heppell
Нефтяные гиганты озабочены проектом ужесточения санкций против России, пишет WSJ. Потери компаний от антироссийских санкций могут стать серьезным аргументом, считает экономист Владислав Гинько. Своим мнением он поделился c радио Sputnik.

Exxon Mobil и некоторые другие энергокомпании озабочены законопроектом об ужесточении санкций против Москвы и заявляют, что он может привести к остановке нефтегазовых проектов с участием российских партнеров по всему миру, пишет Wall Street Journal.

Выступление против документа таких компаний, как Exxon и Chevron, а также представителей других отраслей промышленности может затруднить его принятие, полагает издание.

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Мнение: администрация Трампа поборется за "свободу рук" в законе о санкциях

Лоббисты американских компаний встревожены некоторыми положениями проекта, в том числе мерами по запрету на сотрудничество с российскими гражданами или компаниями, подпадающими под действие санкций, по всему миру, а также возможной обязанностью обнародовать информацию, которую они считают закрытой.

Представитель Exxon Алан Джефферс заявил, что компания не придерживается какой-либо позиции относительно санкций, однако предоставила законодателям информацию о том, как проект может "поставить американские компании в невыгодное положение по сравнению с компаниями не из США".

Ранее сенат одобрил законопроект, предусматривающий новые санкции против России и Ирана. Пока документ не прошел рассмотрение палаты представителей конгресса и не был подписан президентом США.

Экономист, преподаватель РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько считает, что ситуация с антироссийскими санкциями для американского лидера вышла на стык политики и экономики.

"Сам Дональд Трамп видит, что его взяли в осаду, ему идут наперекор, пытаясь навязать внешнеполитическую повестку. Трампу сейчас надо определиться, потому что эти санкции вредят его программе, согласно которой Америка должна стать более сильной. А для того чтобы ее экономика была более сильной, конечно, нужно развивать нефтегазовый комплекс, нефтегазовые проекты. И здесь без России никак не обойтись. Напомню, что в прошлом году по суточной добыче нефти мы обогнали даже Саудовскую Аравию, которая является лидером среди стран ОПЕК. Поэтому совместные с Россией нефтегазовые проекты ориентированы, в том числе, и на американские стратегические интересы", – сказал Владислав Гинько в эфире радио Sputnik.

По его словам, потери нефтегазовых компаний от антироссийских санкций могут стать серьезным аргументом.

"Дональду Трампу нужно принять волевое решение, собрать представителей нефтегазового сектора и объяснить им, кто мутит воду. Нужно понять, что США необходимо сотрудничать с Россией, поэтому эти санкции бессмысленны. Например, бессмысленно останавливать Россию в Арктике, где уже каждый шестой баррель нефти добывает Россия. Американцы будут терять миллиарды долларов, а кто это будет компенсировать? Потери от санкций в ближайшие четыре года – это не меньше ста миллиардов долларов, это очевидно", – отметил экономист.

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