Мнение: участников переговоров в Астане по Сирии ждет "камень преткновения"

В столице Казахстана участники пятого раунда переговоров по Сирии обсуждают функционирование зон деэскалации. Эксперт Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что "астанинский процесс" движется очень логично.

В Астане стартовал пятый раунд двухдневных переговоров по Сирии, он начался с заседания совместной рабочей группы по деэскалации.

Накануне прошел ряд двусторонних встреч на уровне экспертов. Во вторник главной темой переговоров станет определение зон деэскалации, меморандум об установлении которых стал главным итогом прошлого раунда 3-4 мая.

"В центре внимания сейчас то, как установить зоны деэскалации в реальности. Это очень сложно. Во-первых, необходимо договориться о карте. Затем о том, кто будет осуществлять контроль в зонах, и о том, что именно нужно контролировать. Также о том, что делать с нарушителями, с присутствующими там "Ан-Нусрой" и "Исламским государством" (террористические группировки запрещены в РФ – ред.)", – сказал РИА Новости источник на переговорах перед их началом.

Еще одной темой пятого раунда станет обсуждение вопроса о создании сирийского комитета национального примирения.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik отметил в целом успешное развитие переговорного процесса в Астане.

"Очень важно, что "астанинский процесс" движется поступательно и очень логично. На прошлом раунде был подписан меморандум о создании зон деэскалации и было заявлено, что конкретные механизмы их функционирования будут подготовлены к следующему раунду. Так оно и происходит. В ходе нынешних переговоров в Астане предполагается согласовать границы зон деэскалации, механизмы контроля – КПП, средства объективного контроля. Нужно понимать, что зоны деэскалации – это вещь, с одной стороны, очень позитивная, они ведут к снижению общего уровня напряженности и насилия. С другой стороны, наверняка найдутся силы, прежде всего в рядах террористических организаций, которые попытаются воспользоваться этими зонами, чтобы через них осуществлять какое-то переформирование своих отрядов, снабжение и так далее. Всему этому должны препятствовать силы, обеспечивающие режим зон безопасности, это очень важная задача", – отметил Дмитрий Егорченков.

По его мнению, одним из сложных вопросов на переговорах является распределение ответственности стран-гарантов за функционирование зон деэскалации.

"С распределением ответственности разговор очень тяжелый. Неслучайно министр обороны (РФ Сергей) Шойгу побывал только что в Турции и разговаривал с президентом Турции (Реджепом Тайипом) Эрдоганом. Мы знаем, что Россия и Турция договариваются о совместном контроле за рядом этих зон. Камнем преткновения является участие и уровень участия Ирана в контроле за этими зонами. Пока не все участники переговорного процесса смогли выработать общую позицию в этой связи. Но я думаю, что решение будет найдено", – полагает Дмитрий Егорченков.

Он отметил, что, по всем признакам, "астанинский процесс" перешел в устойчивый рабочий формат.

"На этот раз не было никаких заявлений о том, что переговоры могут не состояться, что кто-то из участников готов их бойкотировать. Это значит, во-первых, что стороны привыкли к данному формату. А во вторых, это говорит о том, что у всех сторон есть понимание движения, в том числе политического движения в рамках этого формата. Обратите внимание: прозвучала информация, что в рамках данного раунда будет анонсировано создание комитета национального примирения в Сирии. Убежден, что если такое объявление будет сделано, то к следующему раунду можно будет говорить и о какой-то конкретике действия этого механизма", – сказал Дмитрий Егорченков.

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