Мнение: "кругленькие" убытки Киева от операции в Донбассе смахивают на трюк

В Киеве назвали число военных, погибших в Донбассе, а также подсчитали финансовые убытки от конфликта. Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что озвученные цифры вряд ли получены в результате четкого анализа.

Более 2,7 тысячи украинских военных погибли и более 10 тысяч получили ранения за время военного конфликта в Донбассе, заявил первый замминистра обороны Украины Иван Руснак на семинаре, посвященном безопасности в Черноморском регионе.

Он также оценил прямые убытки Украины от конфликта в Донбассе примерно в 50 миллиардов долларов.

"По предварительным данным, общие суммы прямых убытков Украины (за все время конфликта в Донбассе – ред.) составляют около 50 миллиардов долларов", – сказал Руснак.

По мнению политолога Дениса Денисова, эти цифра вряд ли могли быть получены в результате четкого анализа.

"Корректность этих цифр можно только проверять документально. Если бы Минобороны предоставило данные в открытом доступе, тогда можно было бы проанализировать и сказать про адекватность этих цифр. Но, думаю, что такая кругленькая цифра в 50 миллиардов вряд ли могла получиться за счет сбора данных и четкого анализа. Она очень смахивает на очередной пропагандистский трюк. Вполне возможно, что это очередной пиар-ход со стороны украинской власти, направленный на поддержание темы, связанной с конфликтом на Донбассе. С их стороны это уже стало традиционным – демонстрировать "негативную роль", которую играют представители ополчения и России", – сказал Денис Денисов в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что в статистике не учитываются погибшие в результате конфликта мирные жители.

"Украинской власти стоило бы подумать и о тех мирных жителях, которые погибли, которые получили ранения во время, когда вооруженные силы Украины и так называемые добровольческие батальоны проводили и проводят по факту свои карательные операции. В частности, в документах украинских артиллеристов, минометчиков фигурируют гражданские объекты – школы, детские сады, по которым целенаправленно наносятся удары", – заключил политолог.

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