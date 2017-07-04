Эксперт о встрече Путина и Си Цзиньпина: ставки очень высоки

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Кремле. 3 июля 2017

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в Кремле. 3 июля 2017

Владимир Путин и Си Цзиньпин на неформальной встрече обсудили ситуацию на Корейском полуострове и сирийский вопрос, сообщили СМИ. Безопасность – это главный вопрос в нынешних условиях, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Колотов.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на неформальной встрече в понедельник обсудили ситуацию на Корейском полуострове и сирийский вопрос, сообщило агентство Синьхуа.

"Два лидера обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове и в Сирии. Обе стороны согласились, что Китай и Россия должны сохранить стратегическое сотрудничество, чтобы содействовать мирным переговорам и решению проблемы на Корейском полуострове должным образом, а также подтолкнуть все стороны к решению ядерной проблемы Корейского полуострова путем диалога и переговоров", – отмечает агентство.

По данным Синьхуа, оба лидера вновь подтвердили, что выступают против развертывания американских комплексов ПРО THAAD в Южной Корее.

"Россия и Китай должны усилить взаимную поддержку и тесное взаимодействие по основным международным и региональным проблемам… Я считаю, что визит председателя КНР придаст новый импульс и стимул для развития всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства России и Китая", – приводит агентство слова российского президента.

Основные мероприятия двухдневного визита председателя КНР в Россию намечены на 4 июля: ожидается подписание десятков контрактов на сумму более 10 миллиардов долларов и совместные заявления по двусторонней повестке и международным вопросам.

Важно, что эта встреча проходит незадолго до начала саммита G20 в Гамбурге, – такое мнение высказал в эфире радио Sputnik директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Владимир Колотов:

"Как говорят в дипломатии, было бы неплохо "сверить часы" перед столь серьезным внешнеполитическим мероприятием. Тем более что ситуация в области безопасности в Евразии, мягко говоря, не лучшая. Импульсы дестабилизации добираются до России и Китая. Поэтому думаю, что наиболее крупным и ответственным представителям евразийской геополитики можно было бы и пообщаться друг с другом, чтобы понять: каждый сам будет "выкручиваться", либо в области безопасности мы можем сотрудничать", – сказал Владимир Колотов.

Он также выразил мнение, что неформальное общение лидеров помогает лучше понять позиции друг друга.

"Перед тем, как провести официальные переговоры, неофициально пообщаться и понять позиции по наиболее тонким и важным вопросам Евразии – думаю, это правильно. Потому что ставки в нынешней ситуации очень высоки", – считает Владимир Колотов.

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