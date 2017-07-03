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Военный эксперт: Россия получит образцы вооружения, аналогов которым нет

16:4703.07.2017
(обновлено: 16:52 03.07.2017)
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© AP Photo / Xinhua /Zha ChunmingПрибытие российского корабля в порт города Чжаньцзян для участия в учениях Морское взаимодействие-2016Прибытие российского корабля в порт города Чжаньцзян для участия в учениях Морское взаимодействие-2016
© AP Photo / Xinhua /Zha Chunming
Итоги прошедшего в Санкт-Петербурге Международного военно-морского салона в эфире радио Sputnik подвел военный эксперт Алексей Леонков.

Более 100 тысяч человек посетили корабли на Международном военно-морском салоне в Петербурге, сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ Александр Федотенков.

"Мы считаем, что салон достиг своей цели по укреплению международных деловых связей", – сказал он.

Федотенков отметил, что салон посетили 57 иностранных делегаций. По его словам, главком провел пять протокольных встреч с военкомами Пакистана, Анголы, Греции, Таиланда, Арабских эмиратов.

"Все делегаты подчеркнули прекрасную организацию салона. Надеемся, что число иностранных участников будет возрастать с каждым годом", – добавил Федотенков.

Международный военно-морской салон проходил в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля. В нем приняло участие более 400 компаний, в том числе 49 зарубежных из 29 стран. Российская экспозиция состояла из 105 компаний.

Зенитная ракетная система Антей-2500 и зенитный ракетный комплекс Бук-М2Э на экспозиции Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Особый интерес публики вызывало заявление замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирала Виктора Бурсука. По его словам, флот планирует до 2025 года получить два универсальных десантных корабля-вертолетоносца. По своим возможностям они превзойдут французские "Мистрали".

По словам коммерческого директора журнала "Арсенал Отечества", военного эксперта Алексея Леонкова, речь идет об универсальных десантных кораблях "Прибой".

"Корабль может находиться в автономном плавании до 30 суток, размещать на своем борту порядка 900 человек морского десанта, около 50 машин пехоты и до 30 вертолетов, что по всем параметрам, конечно, превышает французский "Мистраль". А с учетом того, что это будут вертолеты Ка-52К и другие вертолеты, которые себя хорошо показали в Сирии, то это дополнительные преимущества. То есть это будет современный корабль, который  нужен сейчас флоту", – сказал Алексей Леонков в эфире радио Sputnik. 

По словам эксперта, на салоне российские компании представили множество новинок.

"Если говорить о технических новинках, то, в первую очередь, я бы отметил презентацию морских двигателей М90ФР и М70ЭФУ производства ОДК (Объединенной двигателестроительной корпорации). Данными газотурбинным двигателями, начиная с 2018 года,  будут оснащаться такие корабли, как "Адмирал Горшков", "Адмирал Макаров", малый десантный корабль на воздушной подушке "Зубр" – этот корабль тоже был представлен на этой выставке – и другие суда ВМФ России. Кстати, (двигатели) М90ФР уже проходят предсерийные испытания и, надеюсь, что уже в 2018 году они поступят на заводы для того, чтобы оснащать наши новейшие корабли", – отметил Алексей Леонков.

Новейшие корабельные системы ПВО, по его словам, вызывали у посетителей салона особый интерес.

"Это ЗРК "Тор" и морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ". Также было представлено новое семейство противокорабельных ракет Х-35У. Это универсальная ракета, которая стоит на вооружении морских, береговых и авиационных комплексов, на самолетах и вертолетах. Особенностями таких ракет является увеличенная дальность пуска до 260 километров и новая комбинированная головка самонаведения, которую можно менять в зависимости от полетного задания. Концерн "Техмаш" представил корректируемую авиационную бомбу "Загон", ее изюминка в том, что она может "планировать" над поверхностью воды и, отыскав цель, поражать ее. Большой интерес у иностранных посетителей вызывали наши противокорабельные крылатые ракеты "Яхонт" и "Калибр", также они интересовались нашей лодкой проекта 636 "Варшавянка". Очень многие делегации выстроились в очередь для того, чтобы иметь лодку в составе своих военно-морских сил", – рассказал Алексей Леонков.

Он сообщил также о сроках строительства российских подлодок нового поколения и об их преимуществе.

"Российская подводная лодка "Хаски" идет на смену подводной лодке проекта 885 "Ясень", она будет ее дополнять. Появление этой лодки планируется после 2025 года, по своим комплексам вооружений она будет универсальная, то есть сможет нести комплексы противокорабельных ракет, а также комплексы баллистических ракет. Это наш ответ американской подводной лодке "Вирджиния". А по своим ходовым качествам, малошумности и автономности плавания она будет на порядок выше американский подводной лодки", – отметил военный эксперт. 

Помимо этого, по его словам, продолжается программа спуска на воду подлодок проекта "Варшавянка", поставляются на флот атомные подводные крейсеры типа "Борей".

"Группировка подводного флота типа "Варшавянка" на Черноморском флоте скоро будет завершена, их там будет шесть штук. Также эти лодки поступят на вооружение Балтийского флота. Таким образом, по подводным лодкам морская группировка России сейчас приближается по численному составу к морской группировке бывшего СССР", – сказал Алексей Леонков.

По его словам, сейчас потенциал российской оборонной промышленности находится на высоте.

"Многие предприятия оборонно-промышленного комплекса уже вышли на серийное производство новейших комплексов. Это не модернизация, как было раньше, а именно производство новых комплексов и их поступление в войска. Как обещал министр обороны, количество новой техники, которая должна стоять в войсках, к 2020 году должна дойти к показателю 70%, а к 2025 по многим образцам – до 100%. Россия получит новейшие образцы вооружения, аналогов которым в мире нет", – заключил военный эксперт.


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