Эксперт: Кубок конфедераций – это история не только про футбол

Игроки сборной Германии - победители Кубка конфедераций-2017 на церемонии награждения после окончания финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии

Игроки сборной Германии - победители Кубка конфедераций-2017 на церемонии награждения после окончания финального матча Кубка конфедераций-2017 по футболу между сборными Чили и Германии

В воскресенье завершились игры Кубка конфедераций, которые прошли в России. Футбольный эксперт Андрей Малосолов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что проведение Кубка очень позитивно скажется на образе России в мире.

Сборная Германии по футболу обыграла в финале Кубка конфедераций, который прошел в России, команду Чили и впервые в истории стала победителем турнира. Встреча, прошедшая в воскресенье на петербургском стадионе "Крестовский", завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной ФРГ.

В матче за третье место, проходившем в Москве, сборная Португалии обыграла мексиканцев со счетом 2:1. Сборная России не сумела выйти из группы.

Еще до завершающих матчей, на состоявшейся в субботу в Санкт-Петербурге итоговой пресс-конференции президент ФИФА Джанни Инфантино заявил: "Этот Кубок конфедераций был большим успехом. Со многих точек зрения. Благодарю Россию, организационный комитет, РФС и весь русский народ".

Со своей стороны, вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал главными победителями Кубка конфедераций болельщиков. "Украшением турнира стала атмосфера на стадионах во всех городах", – сказал Мутко.

Турнир проходил с 17 июня по 2 июля в четырех городах – Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Футбольный эксперт Андрей Малосолов в эфире радио Sputnik согласился с высокими оценками, высказанными президентом ФИФА.

"Разделяю комментарии Джанни Инфантино, потому что, действительно, турнир проведен с точки зрения инфраструктуры на высшем уровне, прекрасно себя показала разработанная логистика. Люди, которые сюда приехали – и футболисты, и болельщики – очень довольны и отношением к ним, и качеством сервиса отелей, дорогами, развлечениями. Мексиканцы и чилийцы, сборная Германии рассыпаются в эпитетах – и действительно, есть, за что похвалить нашу страну. Я сам очень доволен, потому что я думаю, что и Кубок конфедераций, и Чемпионат мира 2018 года – это история даже не столько про футбол, это история про имидж нашей страны. Я считаю, что это очень позитивная история, и с туристической точки зрения она будет работать, условно говоря, уже начиная с завтрашнего дня благодаря этим отзывам", – предположил Андрей Малосолов.

В то же время, по его мнению, в организации турнира были и недочеты.

"Безусловно, на Кубке конфедераций были некоторые минусы, о которых тоже необходимо поговорить. Это, например, тот факт, что порядка 500 людям были аннулированы FAN ID, то есть паспорта болельщиков, причем без предупреждения… Это, конечно, безусловный минус. А так в целом – пять баллов за всю организацию, пять баллов за качество турнира, за качество футбольного сервиса, за качество футбольных арен, футбольных полей и многого другого", – считает эксперт.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



