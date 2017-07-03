Политолог: встреча Трампа и Путина может принести позитивные моменты

СМИ выяснили, что Дональд Трамп намерен обсудить на встрече с Владимиром Путиным. Политолог Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что при проявлении доброй воли переговоры двух лидеров по самым сложным позициям могут стать успешными.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным планирует сосредоточиться на обсуждении ситуации в Сирии и на Украине, передает телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации американского президента.

По данным источников телеканала, Трамп хочет обсудить с Путиным военную ситуацию в Сирии и российскую поддержку президенту Башару Асаду. Также американский президент намерен поднять вопрос "действий России на Украине".

По данным телеканала, тема "вмешательства" России в американские выборы вряд ли будет подниматься.

По мнению директора Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ, политолога Юрия Рогулева, переговоры по самым сложным позициям могут стать успешными при проявлении доброй воли.

"Мы можем надеяться, что встреча руководителей России и США принесет какие-то позитивные моменты, связанные с решением острых конфликтов, как в Сирии, так и на Украине. Выяснение позиций, намерений двух стран, а также целей и задач их политики в этих регионах, будем надеяться, будет способствовать разрешению этих конфликтов, которые длятся уже много лет и представляют неприятность для многих, в том числе и для России, для Европы, и для Соединенных Штатов. С моей точки зрения, несколько проще, видимо, согласовать позиции по Сирии, хотя здесь тоже много подводных камней. Сложнее, конечно, будет диалог по Украине. Но и там, и там при проявлении доброй воли возможно продвижение вперед", – сказал Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik.

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