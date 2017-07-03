США
3.073 июля13:26МСК
USD58.97-0.42
EUR67.20-0.61
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Аналитик: в визите Си Цзиньпина в Россию главная тема – экономическая

13:1803.07.2017
(обновлено: 13:19 03.07.2017)
0130
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си ЦзиньпинПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с двухдневным визитом. В эфире радио Sputnik аналитик Никита Мендкович отметил, что в ходе визита будут конкретизированы планы по многим совместным проектам.

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник отправляется в Россию с двухдневным государственным визитом. Ожидается, что в рамках визита стороны подпишут несколько десятков соглашений на сумму более 10 млрд долларов, определят новые цели развития двусторонних отношений, а также заявят о совместной позиции по наиболее важным международным и региональным вопросам.

Нынешний визит станет шестой поездкой в Россию для Си Цзиньпина в качестве председателя КНР, а сама встреча с президентом России Владимиром Путиным будет двадцать первой по счету.

Российско-китайские учения Морское взаимодействие-2016
© AP Photo / Zha Chunming/Xinhua
Эксперт: "дорожная карта" будет отвечать интересам как России, так и Китая

По сообщению МИД КНР, в ходе визита Си Цзиньпин и Владимир Путин проведут переговоры в узком составе, встретятся с представителями Российского комитета дружбы, мира и развития, Общества российско-китайской дружбы, проведут совместную пресс-конференцию, а также будут присутствовать на церемонии подписания соглашений. Кроме того, состоится отдельная встреча с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

В министерстве иностранных дел Китая перед визитом Си Цзиньпина заявили, что его главными политическими итогами станут два совместных заявления, которые подпишут главы государств. Кроме того, стороны  утвердят план действий на 2017-2020 годы к Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

В эфире радио Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович выразил мнение, что в ходе визита Си Цзиньпина главной темой станет дальнейшее развитие экономического сотрудничества между двумя странами.

"На мой взгляд, ключевой является экономическая составляющая, поскольку в настоящее время у России и Китая есть ряд направлений экономического сотрудничества, над развитием которых работают обе стороны. Речь идет о транзитном транспортном сотрудничестве, о китайских инвестициях в российские проекты по добыче полезных ископаемых, о развитии совместного авиационного производства. Есть надежда, что в ходе этого визита сдвинется с "мертвой точки" обсуждение строительства железнодорожных путей с участием Китая, в том числе, железной скоростной дороги Москва – Казань, о которой говорили долго и много. Кроме того, я убежден, что будут обсуждаться вопросы транзита китайских грузов через страны Евразийского экономического союза в Европу. Такая инициатива получила известность как "Новый шелковый путь". Кроме того, возможно обсуждение совместных проектов в машиностроении", – отметил Никита Мендкович.

По его мнению, в ходе визита Си Цзиньпина будут затронуты и актуальные международные темы, по многим из которых Россия и Китай занимают схожие позиции.

"Как минимум Россия и Китай в равной степени оценивают существующие международные угрозы и способы борьбы с ними. Китай просто ведет менее активную внешнюю политику. Однако на примере сирийской ситуации мы видим, что между нашими странами нет каких-то больших разногласий. Китай, насколько можно судить, одобряет в целом российскую позицию по этому вопросу и нашу стратегию по ликвидации сирийской угрозы", – заключил Никита Мендкович.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

 

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена