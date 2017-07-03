Аналитик: в визите Си Цзиньпина в Россию главная тема – экономическая

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с двухдневным визитом. В эфире радио Sputnik аналитик Никита Мендкович отметил, что в ходе визита будут конкретизированы планы по многим совместным проектам.

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник отправляется в Россию с двухдневным государственным визитом. Ожидается, что в рамках визита стороны подпишут несколько десятков соглашений на сумму более 10 млрд долларов, определят новые цели развития двусторонних отношений, а также заявят о совместной позиции по наиболее важным международным и региональным вопросам.

Нынешний визит станет шестой поездкой в Россию для Си Цзиньпина в качестве председателя КНР, а сама встреча с президентом России Владимиром Путиным будет двадцать первой по счету.

По сообщению МИД КНР, в ходе визита Си Цзиньпин и Владимир Путин проведут переговоры в узком составе, встретятся с представителями Российского комитета дружбы, мира и развития, Общества российско-китайской дружбы, проведут совместную пресс-конференцию, а также будут присутствовать на церемонии подписания соглашений. Кроме того, состоится отдельная встреча с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

В министерстве иностранных дел Китая перед визитом Си Цзиньпина заявили, что его главными политическими итогами станут два совместных заявления, которые подпишут главы государств. Кроме того, стороны утвердят план действий на 2017-2020 годы к Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем.

В эфире радио Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович выразил мнение, что в ходе визита Си Цзиньпина главной темой станет дальнейшее развитие экономического сотрудничества между двумя странами.

"На мой взгляд, ключевой является экономическая составляющая, поскольку в настоящее время у России и Китая есть ряд направлений экономического сотрудничества, над развитием которых работают обе стороны. Речь идет о транзитном транспортном сотрудничестве, о китайских инвестициях в российские проекты по добыче полезных ископаемых, о развитии совместного авиационного производства. Есть надежда, что в ходе этого визита сдвинется с "мертвой точки" обсуждение строительства железнодорожных путей с участием Китая, в том числе, железной скоростной дороги Москва – Казань, о которой говорили долго и много. Кроме того, я убежден, что будут обсуждаться вопросы транзита китайских грузов через страны Евразийского экономического союза в Европу. Такая инициатива получила известность как "Новый шелковый путь". Кроме того, возможно обсуждение совместных проектов в машиностроении", – отметил Никита Мендкович.

По его мнению, в ходе визита Си Цзиньпина будут затронуты и актуальные международные темы, по многим из которых Россия и Китай занимают схожие позиции.

"Как минимум Россия и Китай в равной степени оценивают существующие международные угрозы и способы борьбы с ними. Китай просто ведет менее активную внешнюю политику. Однако на примере сирийской ситуации мы видим, что между нашими странами нет каких-то больших разногласий. Китай, насколько можно судить, одобряет в целом российскую позицию по этому вопросу и нашу стратегию по ликвидации сирийской угрозы", – заключил Никита Мендкович.

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