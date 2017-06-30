Политолог о решении России по взносам в СЕ: хватит финансировать шабаш

Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал Совет Европы о решении российской стороны приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год. Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что такое решение напрашивалось уже давно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров проинформировал генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда о решении российской стороны приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ, говорится в сообщении МИД РФ.

В пятницу Лавров переговорил с Ягландом по телефону.

"Министр информировал Генсекретаря Совета Европы о решении приостановить уплату взноса Российской Федерации в бюджет Совета Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы и привлек внимание Турбьерна Ягланда к заявлению МИД России на эту тему от 30 июня", – говорится в сообщении.

Стороны обсудили также другие вопросы участия РФ в деятельности Совета Европы.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что решение о приостановке уплаты взноса в бюджет СЕ напрашивалось уже давно.

"Это действия, которые давным-давно нужно было предпринять. Россия много лет во все эти общеевропейские структуры платит деньги, и взносы эти – большие, потому что и страна большая. При этом Европа вводит против нас санкции, все время противопоставляет себя нам. И самое главное – использует эти (общеевропейские) площадки для нагнетания русофобской истерии. То есть, за наши же деньги нас там ругают, дают против нас всевозможные медиаповоды, там звучат критические выступления, которые транслируются в СМИ. Финансировать весь этот шабаш совершенно неправильно, и если они хотят такие мероприятия для пиара проводить, то пусть тогда собственными средствами обходятся", – сказал Олег Матвейчев.

По его словам, уплата взносов имеет смысл только в том случае, если это дает плательщику определенные права.

"Только если мы можем участвовать в работе на равноправных основаниях, если мы имеем возможность излагать свою позицию, только тогда имеет смысл платить взносы. В противном случае это по меньшей мере странно", – полагает Олег Матвейчев.

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