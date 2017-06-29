Политолог: США проверяют в Сирии нашу реакцию

В МИД РФ предупредили о провокациях с химоружием в Сирии. Ранее Вашингтон обвинил Дамаск в подготовке химатак. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США выдумывают предлоги для расширения вмешательства в Сирии.

У России есть конкретные данные о подготовке инсценировки химических атак в двух населенных пунктах в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действительно, есть новые данные. Мы считаем, что такая инсценировка, такая провокация готовится. Из конкретики – я думаю, что вполне можно сказать, что не исключено, что речь может идти о населенных пунктах Саракаб и Ариха", – сказала Захарова.

В США ранее заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили, что в случае ее осуществления цена для сирийского правительства "будет высока". Дамаск отверг выдвинутые обвинения. Телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников сообщил, что США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но пока не планируют атаковать.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США придумывают предлоги для расширения военных действий в Сирии.

"США и их союзники хотят усилить свое военное присутствие и перейти к более масштабным военным действиям в Сирии. И для этого они придумывают предлоги и даже не очень озабочены тем, чтобы эти предлоги выглядели реально. К сожалению, американцы постепенно, шаг за шагом увеличивают эскалацию. Они мелкими шагами ведут к расширению военно-силового противостояния с Россией. И каждый раз проверяют нашу реакцию. Повышается степень неопределенности, и делается это сознательно", – сказал Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik.

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