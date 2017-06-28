Американский профессор: Россия доказала, что она – союзник США

Чтобы оправдать огромные траты на продолжение международных конфликтов, Америке нужен враг – и на его роль вполне подходит Россия. Так в эфире радио Sputnik объяснил нынешнее состояние отношений между США и РФ профессор из Питтсбурга Дэниел Ковалик.

Идущая в США полным ходом кампания по демонизации России не только опасна, но и лишена логического обоснования. На самом деле Соединенным Штатам ничто не мешает сотрудничать с Россией, полагает правозащитник, профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик. Свое мнение он высказал в интервью Sputnik.

"США ничто не мешает сотрудничать с Россией по целому ряду актуальных международных вопросов. Россия не раз показывала, что она готова помогать США в решении подобных проблем. Приведу один из многих примеров: после терактов 11 сентября (2001 года) президент Владимир Путин был первым международным лидером, позвонившим (президенту США) Джорджу Бушу, чтобы выразить свои соболезнования. Более того, он предложил поддержать США в Афганистане и выполнил это обещание. Он помог Обаме заключить сделку с Ираном по ядерной программе, он помог очистить Сирию от химического оружия. Россия и Владимир Путин доказали, что они – достойные союзники США. И продолжающаяся демонизация России не только лишает нас возможности сотрудничать с ней, но и раздувает конфронтацию, причем потенциально до военного плана, а в этом не заинтересован никто", – убежден Дэниел Ковалик.

По его мнению, ответственность за подобную ситуацию лежит на Соединенных Штатах, которые привыкли искать себе "врагов".

"Экономика США зависит от постоянной войны. Во время первой "холодной войны" она зависела от демонизации Советского Союза, но даже после его коллапса США постоянно ищут себе новых врагов. Мы тратим порядка шестисот миллиардов долларов в год на наши вооруженные силы, тогда как дороги в стране отвратительные, а нищета цветет буйным цветом. В нашей стране полно проблем, требующих внимания, и чтобы оправдать колоссальные затраты на продолжение конфликтов, нам нужен постоянный враг, на роль которого вполне подходит Россия", – сказал Дэниел Ковалик.

Профессор полагает, что истерия в американских СМИ по поводу предполагаемого вмешательства России в выборы в США носит наигранный характер.

"Я не думаю, что демократы и вправду считают, что Хиллари Клинтон проиграла именно из-за этого. Мне кажется, тут дело скорее в политической целесообразности: они обвиняют во всем Россию, чтобы не винить самих себя, свои ошибки. Демократам, увы, нечего предложить простым американцам – они были партией рабочих, партией бедняков, но сейчас махнули на это рукой. И теперь все, что им осталось – это обвинять в собственных поражениях Россию", – заключил Дэниел Ковалик.

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