Военный эксперт: авианосцы – "дорогая вещь", но России они нужны

Военно-морской флот России построит новый авианосец. Военный эксперт Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik отметил необходимость развития авианосного флота страны в современных условиях.

ВМФ России запланировал строительство нового авианосца, сообщил на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.

"Уже представлен макет авианосца Крыловским центром, прорабатываются и другие разработки", – сказал Бурсук журналистам.

В состав ВМФ на сегодняшний день входит сданный в 1991 году тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который сейчас готовится к ремонту. Модернизация корабля начнется в 2018 году. После обновления он сможет прослужить флоту еще 20 лет, отмечают специалисты.

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik подчеркнул важность развития авианосного флота для России.

"Авианосец – это очень дорогая вещь. Не каждая страна, имеющая свой флот, может позволить себе иметь авианосец. Но современные вызовы и угрозы привели к мнению, что все-таки авианосный флот надо развивать, в том числе и у нас в стране. Считаю, что по два авианосца на каждом флоте должно быть. Это минимум", – сказал Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что новый авианосец будет иметь и новые возможности.

"Современный авианосец – это новое радиотехническое оборудование, новая силовая установка, новые условия для размещения экипажа, летного состава, что очень важно при длительных походах, и это, естественно, современное вооружение", – добавил военный эксперт.

Что касается авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", то, по мнению эксперта, после модернизации за ним сохранятся определенные задачи.

"По мировой классификации "Адмирал Кузнецов" не является авианосцем, он является авианесущим крейсером, на нем есть ракетное вооружение. И, в соответствии с Конвенцией Монтре, он имеет право заходить в Черное море. Американские авианосцы, например, не имеют такого права, потому что они юридически являются авианосцами. А на Черном море авианосец нам нужен для того, чтобы решать задачи на Ближнем Востоке, в Средиземном море", – пояснил Андрей Головатюк.

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