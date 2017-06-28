Эксперт: "Газпром" может открыть новые возможности на рынке Турции

СМИ сообщили о возможном уходе "Газпрома" с турецкого рынка. Эксперт Алексей Гривач в эфире радио Sputnik не исключил возможности прямого сотрудничества компании с турецкими потребителями.

"Газпром" может полностью уйти с внутреннего рынка Турции, оставшись только экспортером газа, сообщает газета "Коммерсант".

По сведениям источников издания, знакомых с ситуацией, Газпромбанк (ГПБ) завершает выход из компании Promak, владеющей контрольной долей в двух импортерах российского газа в Турцию – Enerco и Avrasya. Promak – это совместное предприятие ГПБ и трейдера Akfel Holding, созданное в 2014 году. Газпромбанк владел 40% компании, остальная доля – у партнера.

Ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев говорил о планах компании продать другой турецкий актив – Bosphorus gas. По словам Медведева, турецкий рынок "непредсказуем" и теряет привлекательность из-за ослабления лиры и регулируемых тарифов. Собеседники "Ъ" отметили, что важнейшим фактором стали убытки Bosphorus – около 100 млн евро в 2016 году.

Уход с рынка может усилить переговорную позицию "Газпрома" в спорах по цене на газ, так как компания уже не будет иметь прямой заинтересованности в сохранении рентабельности сбытового бизнеса, предполагает "Коммерсант".

Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов рассказал РИА Новости, что компания рассматривает разные варианты сотрудничества с турецкими потребителями газа.

"Мы внимательно следим за тенденциями развития турецкого энергетического рынка и рассматриваем самые разные варианты сотрудничества с турецкими потребителями. Конкретная модель работы на долгосрочную перспективу будет адаптироваться под меняющуюся конъюнктуру энергетического рынка этой страны‎", – пояснил Куприянов, комментируя сообщения о возможном уходе с турецкого рынка.

Представитель "Газпрома" подчеркнул, что турецкий газовый рынок имеет очень большое значение для российской компании, являясь вторым по объемам экспорта.

"Мы исходим из того, что роль Турции как крупнейшего энергетического игрока в регионе в дальнейшем будет расти. В этой же связи мы сейчас развиваем новый крупный инфраструктурный проект "Турецкий поток", который принесет в страну крупные объемы газа напрямую", – добавил Куприянов.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил, что "Газпром" остается крупнейшим поставщиком газа на турецком рынке.

"Важно понимать, что "Газпром" уходит не с рынка поставок, а с рынка трейдинга газа в Турции, и остается крупнейшим поставщиком газа на турецкий рынок с долей более 50 процентов. Более того, в этом году объемы поставок в Турцию очень серьезно растут после небольшого снижения. За пять месяцев этого года снижение прошлого года полностью компенсировано. Это свидетельствует о том, что российский газ, газ "Газпрома" в Турции очень востребован и конкурентоспособен", – сказал Алексей Гривач.

Он не исключил возможности прямого сотрудничества компании с турецкими потребителями.

"Думаю, что возможны прямые контракты с потребителями, а не через трейдера. Например, прямые поставки газа на электростанции, промышленным потребителям. Это переход на новый уровень. Конечно, это должно быть санкционировано турецкими властями, они определяют правила игры на рынке страны. Нельзя исключать, что в рамках "Турецкого потока" что-то подобное может быть реализовано", – считает эксперт.