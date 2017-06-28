Политик: слова Порошенко об СССР – признание себя "негодным президентом "

Петр Порошенко обвинил СССР в коррупции на Украине. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik назвал подобное заявление проявлением инфантилизма, отметив при этом, что украинский президент и сам является "порождением Советского Союза".

Президент Украины Петр Порошенко объяснил высокий уровень коррупции в своей стране советским менталитетом.

"Она идет из прошлого, из коррупционной советской системы, которая глубоко коренилась в системе общества и в духе каждого", – заявил Порошенко в интервью французской газете Le Figaro, отвечая на вопрос о том, почему процесс борьбы с коррупцией на Украине такой "долгий и сложный".

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко, комментируя заявление украинского лидера в эфире радио Sputnik, привел пример из детской психологии.

"Когда маленький мальчик, либо маленькая девочка в чем-нибудь провинится – напакостит, нарисует на стенках, разольет еду, испачкает руки – он же никогда не говорит, что это "я сделал, извини, я виноват", он говорит "это не я, это кто-кто пришел с улицы, это Баба-яга". Так и здесь", – сказал Вадим Колесниченко.

Политик считает заявление Порошенко проявлением политического инфантилизма.

"Порошенко демонстрирует свою инфантильность в части обеспечения собственного реноме и инфантильность в части определения развития собственного государства. Потому что он и сам является "порождением Советского Союза"… Таким образом он подтверждает, что Украина ему досталась "случайно", и он, как нарост на теле Украины, приносит неприятности. Но признать этого не может, и это его пугает. Поэтому самый простой способ, с точки зрения детской психологии, обвинить кого-то в том, что ты являешься негодным правителем, негодным президентом и неудачным гражданином собственного государства", – считает Вадим Колесниченко.

На прошлой неделе стало известно, что ряд фракций Верховной рады планируют запустить процедуру импичмента Петра Порошенко. По словам лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "терпеть коррупцию и злоупотребление властью уже нельзя".

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