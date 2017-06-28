Политолог о японской бизнес-миссии на Курилы: давайте дружить

На Курилы прибыла первая в истории бизнес-миссия из Японии. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik отметил, что, несмотря на имеющиеся разногласия, стороны идут на сближение в социально-экономических отношениях.

Первая в истории бизнес-миссия из Японии прибыла на Курильские острова, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области.

В делегацию, которая накануне прибыла в регион, вошли 69 человек: представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур.

"Возглавляет группу Специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. В течение ближайших пяти дней она посетит острова Кунашир, Итуруп и Шикотан", — говорится в сообщении.

На Курилах японцы намерены изучить возможности для совместной экономической деятельности, о чем договорились ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. До этого Сахалинскую область уже посетила экспертная группа, которая обсудила проекты в сфере сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов.

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко считает визит японцев большим шагом в двусторонних отношениях. По его словам, власти готовы обеспечить условия для развития бизнеса в регионе.

В свою очередь, советник премьер-министра Эйити Хасэгава отметил, что для японской стороны "является важным найти как можно больше точек соприкосновения с российской стороной на Курилах". По его словам, осмотр объектов позволит определить наиболее перспективные направления для взаимодействия и разработать конкретные проекты.

По мнению политолога, профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, несмотря на разногласия в вопросах выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны, стороны идут на сближение в социально-экономических отношениях.

"Россия и Япония в последнее время пытаются нормализовать отношения, связанные с наследием Второй мировой войны. Переговоры продолжаются, но у японцев завышенные ожидания, что Россия готова отдать часть островов Курильской гряды в обмен на обещания экономического сотрудничества. Японцы по-прежнему болезненно воспринимают любые поездки официальных лиц РФ на Курильские острова. Поэтому существует определенное напряжение. Но Россия все время предлагает наладить экономическое сотрудничество по использованию этих островов, потому что они плохо освоены. С другой стороны, укрепляет обороноспособность этого региона. Россия четко стоит на своих позициях – никаких компромиссов в территориальном вопросе. А вот в вопросе развития социально-экономических отношений – давайте дружить. И я думаю, что это – достаточно успешная тактика", — сказал Юрий Почта в эфире радио Sputnik.



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