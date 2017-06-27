Мнение: на главу ПАСЕ Аграмунта устроили "организованную травлю"

ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую начать процесс отстранения от должности главы ассамблеи Педро Аграмунта. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что происходящее в ПАСЕ напоминает "жесткие тоталитарные схемы".

ПАСЕ во вторник большинством голосов приняла резолюцию, предлагающую поправки в регламент и позволяющую начать процесс отстранения от должности нынешнего главы ассамблеи Педро Аграмунта. "За" высказались 154 парламентария, против – 30, воздержались 13. В голосовании приняли участие 197 парламентариев.

На сегодняшний день в регламенте ПАСЕ нет положения об отставке избранного лица. Он может уйти только добровольно. Вопрос о возможности введения импичмента в отношении выборных должностей возник в связи с ситуацией, сложившейся ранее с главой ПАСЕ, которому ассамблея из-за визита в Сирию выразила вотум недоверия, но не смогла отстранить от должности.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с Аграмунтом и рядом других представителей ПАСЕ посетила Сирию в марте этого года и провела встречи, в том числе с президентом Башаром Асадом. В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что прибыл в Сирию с "ролью совершенно частного характера, не представляя ассамблею". Однако в рядах ПАСЕ эта поездка вызвала резкую критику.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что происходящее сейчас в ПАСЕ напоминает жесткие тоталитарные схемы из прошлого.

"Это психологическое давление на Аграмунта. Я бы сказал – организованная травля. И сам этот факт довольно странно выглядит на фоне декларируемых "европейских ценностей", приверженности справедливости, истине и так далее. Все это очень напоминает некие жесткие тоталитарные схемы, казалось бы, давно забытые… Такая медийная травля порядочного человека у меня вызывает ассоциации с самым негативным опытом из прошлого… Его обвиняют фактически в "уклонении от генеральной линии", если выражаться "старорежимной" лексикой", – считает Алексей Мартынов.

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