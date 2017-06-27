Эксперт об угрозах Вашингтона в адрес Башара Асада: американцам неймется

Белый дом выступил с угрозами в адрес Дамаска в связи с якобы готовящейся сирийской армией химатакой. Востоковед Юрий Зинин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США ищут повод остановить успешное продвижение сирийских правительственных войск.

Белый дом обвинил сирийские власти в подготовке химической атаки и предупредил о возможных мерах со стороны США.

"Соединенные Штаты видят потенциальные приготовления к очередному нападению с применением химического оружия режимом Асада, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года", – говорится в заявлении пресс-службы американской администрации.

В Вашингтоне отметили, что в случае нового нападения сирийский лидер Башар Асад и его вооруженные силы "заплатят высокую цену".

Четвертого апреля сирийская оппозиция сообщила о химической атаке в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), в результате которой, как сообщалось, погибли 80 и пострадали 200 человек. Оппозиция обвинила в этом правительственные войска. Сирийские власти заявили, что не причастны к атаке. Россия призвала тщательно расследовать инцидент в Идлибе. Несмотря на отсутствие доказательств, США в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, откуда, по заявлениям оппозиции, была произведена химатака. Президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости заявил, что химатаки не было, а была провокация для оправдания удара по авиабазе.

В Кремле во вторник сообщили, что ознакомились с заявлением Белого дома об угрозе новой химатаки в Сирии, но не знают, на чем оно основано.

"Мы слышали об этом заявлении. Мы не знаем, что является основанием для этого. И, безусловно, мы категорическим образом не согласны с формулировкой "очередная атака", ибо, как вы знаете, несмотря на все требования российской стороны, беспристрастного международного расследования предыдущей трагедии с использованием химических отравляющих веществ произведено не было, и соответственно, мы не считаем возможным возлагать ответственность на сирийские вооруженные силы", – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Вашингтоне обеспокоены успехами сирийской армии в борьбе с террористами.

"Видимо, им неймется: ищут и ищут новые поводы для того, чтобы как-то остановить успешное расширение влияния правительственных войск Сирии. И других, видимо, не остается у них возможностей, кроме как приписывать сирийскому руководству (такие намерения). И вот начинаются такие "вбросы"", – отметил Юрий Зинин.

Он полагает, что в Вашингтоне надеются успеть навязать Сирии свой сценарий развития события до того, как ИГ* будет окончательно разбита.

"Тем более что в Ираке правительственная армия тоже потихоньку теснит террористов и уже выходит на границу с Сирией. А это большое достижение, потому что когда обе стороны (Сирия и Ирак) восстановят контроль над границей, тем самым будет нанесен окончательный удар по ИГ* и по его возможностям маневрирования и переброски сил из страны в страну, что ранее происходило годами", – считает Юрий Зинин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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