Эксперт: Савченко "не вписалась" в систему украинской пропаганды

СМИ Украины передали сюжет о том, как депутата Верховной рады Надежду Савченко забросали яйцами в Николаеве. Василий Стоякин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев сделал все, чтобы Савченко "вычистили" из информационного пространства.

Радикалы забросали яйцами в Николаеве депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, ранее осужденную в России по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованную указом президента Российской Федерации, сообщает местное издание "Никвести".

"Националистически настроенные активисты – представители "Правого сектора"*, "Национального корпуса" (созданного на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело – ред.) и партии "Свобода" – принялись обвинять народного депутата в том, что она работает на российскую власть и ФСБ", говорится в сообщении.

На месте присутствовали сотрудники полиции, после потасовки туда приехала машина скорой помощи.

Ранее неизвестные попытались забросать яйцами Савченко в Одессе.

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Савченко со своей особой точкой зрения "не вписывается" в систему ценностей ни украинских радикалов, ни официального Киева.

"Савченко явно не вписалась в представления радикальной части украинского общества о том, что должен говорить человек, который считался "героем АТО". Тут надо понимать, что Савченко – она воевала не из тех же соображений, из которых воевала значительная часть "Правого сектора"*, "Свободы". У нее есть своя точка зрения, которая, как я понимаю, неприятна ни в Киеве, ни в Москве. Это человек со своей абсолютно системой взглядов, которая в логику украинской пропаганды попросту не вписывается. Поэтому Савченко естественным образом оказалась в этой ситуации не нужна", – считает Василий Стоякин.

По его мнению, украинская власть позаботилась о том, чтобы новости о Савченко появлялись в СМИ исключительно в скандальном контексте – как в сюжете о ее выступлении в Николаеве.

"Совместными действиями "Батькивщины" и администрации президента ее просто "вычистили" из информационного пространства. Это, кстати, ответ на вопрос о ее политических перспективах. Чтобы у нее появились политические перспективы, ее нужно, условно говоря, "вернуть в телевизор". Пока она в телевизоре была, ее точка зрения была людям понятна и интересна. А сейчас ее точка зрения до людей не доносится", – отметил Василий Стоякин.

* Экстремистская организация запрещена в России

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