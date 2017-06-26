США
26.0626 июня11:18МСК
USD59.66-0.49
EUR66.68-0.47
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: Савченко "не вписалась" в систему украинской пропаганды

11:1326.06.2017
(обновлено: 11:17 26.06.2017)
0170
© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкНадежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в КиевеНадежда Савченко во время брифинга на Софийской площади в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
Перейти в фотобанк
СМИ Украины передали сюжет о том, как депутата Верховной рады Надежду Савченко забросали яйцами в Николаеве. Василий Стоякин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киев сделал все, чтобы Савченко "вычистили" из информационного пространства.

Радикалы забросали яйцами в Николаеве депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко, ранее осужденную в России по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованную указом президента Российской Федерации, сообщает местное издание "Никвести".

"Националистически настроенные активисты – представители "Правого сектора"*, "Национального корпуса" (созданного на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело – ред.) и партии "Свобода" –  принялись обвинять народного депутата в том, что она работает на российскую власть и ФСБ", говорится в сообщении.

На месте присутствовали сотрудники полиции, после потасовки туда приехала машина скорой помощи.

Ранее неизвестные попытались забросать яйцами Савченко в Одессе.

Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Савченко со своей особой точкой зрения "не вписывается" в  систему ценностей ни украинских радикалов, ни официального Киева.

"Савченко явно не вписалась в представления радикальной части украинского общества о том, что должен говорить человек, который считался "героем АТО". Тут надо понимать, что Савченко – она воевала не из тех же соображений, из которых воевала значительная часть "Правого сектора"*, "Свободы". У нее есть своя точка зрения, которая, как я понимаю, неприятна ни в Киеве, ни в Москве. Это человек со своей абсолютно системой взглядов, которая в логику украинской пропаганды попросту не вписывается. Поэтому Савченко естественным образом оказалась в этой ситуации не нужна", – считает Василий Стоякин. 

По его мнению, украинская власть позаботилась о том, чтобы новости о Савченко появлялись в СМИ исключительно в скандальном контексте – как в сюжете о ее выступлении в Николаеве. 

"Совместными действиями "Батькивщины" и администрации президента ее просто "вычистили" из информационного пространства. Это, кстати, ответ на вопрос о ее политических перспективах. Чтобы у нее появились политические перспективы, ее нужно, условно говоря, "вернуть в телевизор". Пока она в телевизоре была, ее точка зрения была людям понятна и интересна. А сейчас ее точка зрения до людей не доносится", – отметил Василий Стоякин.  

* Экстремистская организация запрещена в России 

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики "ВКонтакте" и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена