Эксперт об апелляции по долгу перед РФ: платить нечем, Киев подключает торг

Украина подала апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией на $3 млрд. Экономист Никита Исаев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинская сторона пытается любыми способами затянуть процесс.

Украина подала апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией в размере 3 млрд долларов, сообщила пресс-служба украинского министерства финансов.

"Сегодня Министерство финансов Украины подало от имени Украины в британский Апелляционный суд необходимые документы для инициирования апелляционного обжалования решения суда, принятого 29 марта 2017 года судьей Блэром в судебном процессе в отношении еврооблигаций на сумму три миллиарда долларов (так называемый российский долг). Украина уверена в аргументах апелляции и в выигрыше в Апелляционном суде. Слушание апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года", — говорится в сообщении.

Высокий суд Лондона 29 марта принял решение об ускоренном порядке рассмотрения дела. Таким образом, он удовлетворил ходатайство российской стороны о рассмотрении ее претензий без полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего, в частности, прения сторон. Минфин России расценил решение суда как окончательное и обязывающее Украину выплатить долг. Киев заявил о намерении подать апелляцию.

Суверенные еврооблигации Украины были размещены в пользу России на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила Москве реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на его суверенном характере и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела определяет суд.

Высокий суд Лондона в конце мая провел слушания по вопросам, связанным с вынесенным в марте решением, которое обязывает Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций, а также проценты. Требуемая Россией дополнительная сумма, в которую вошли проценты по долгу и судебные издержки, составила 325 млн долларов. Украина, в свою очередь, попросила суд приостановить исполнение решения, пока не будет рассмотрена ее апелляционная жалоба.

Лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев считает, что Киев пытается затянуть процесс.

"Ничего удивительного в том, что Украина подает апелляцию, нет. Должник, который не имеет возможности выплачивать свои долги, в большинстве случаев стремится именно к такой процедуре. Поскольку это позволяет затянуть на какое-то время процесс, подключить какие-то элементы торга. И поскольку здесь очень много политики, а (президент Украины Петр) Порошенко понимает, что на Россию продолжает оказываться давление, в том числе санкционное, то, естественно, он ждет, что решение суда впоследствии может быть изменено, исходя из политических и экономических соображений. Думаю, эта тяжба будет продолжаться достаточно долго, и будет множество информационных поводов на этот счет", – сказал Никита Исаев в эфире радио Sputnik.

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