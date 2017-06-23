Экс-депутат Рады: Тимошенко хочет "отмыться" от связи с Порошенко

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости импичмента президента Украины Петра Порошенко. Украинский политик Александр Голуб в эфире радио Sputnik объяснил эти слова желанием Тимошенко дистанцироваться от нынешней власти.

Несколько фракций Верховной рады Украины планируют запустить процедуру импичмента президента Петра Порошенко, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в партии "Батькивщина".

Глава этой партии Юлия Тимошенко уже заявила в интервью украинскому телевидению, что считает инициативу обоснованной: "С того момента, когда он начал зарабатывать на крови, начал зарабатывать на войне вместе со своим коррумпированным окружением".

Ряд украинских политиков уже назвали это заявление "пиар-ходом" Тимошенко.

В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады Украины третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб отметил, что он не вполне согласен с этим мнением.

"Со стороны Юлии Тимошенко это не просто жест отчаяния и не просто пиар-акция. Это своеобразный маркер. Поскольку рейтинги президента сегодня крайне низки и дальше стремятся к нулю, ей (Юлии Тимошенко) очень важно перед большим числом избирателей продемонстрировать, что она не поддерживает политику, проводимую президентом. Хотя за целый ряд законов и законодательных актов, которые предлагало правительство, подконтрольное Порошенко, та же Тимошенко и ее фракция все-таки голосовали. Сегодня ей нужно от этого "отмыться" и позиционировать себя как антипрезидентскую силу. Но это "антипрезидентство" – оно касается не столько курса, который проводит президент, сколько личности президента", – считает Александр Голуб.

Вместе с тем, напомнил политик, процедура импичмента, хотя и предусмотрена конституцией Украины, практически невозможна.

"Дело в том, что любой президент (Украины), какова бы ни была его фамилия, вместе со своим большинством, которое он контролировал в парламенте, делал все, чтобы нормы и процедуры импичмента не были утверждены парламентом. Все президенты приложили к этому руку. И, безусловно, законодательство на сегодняшний день несовершенно. Но несовершенны и другие моменты: для этого необходима независимая судебная власть, которой на сегодняшний день на Украине нет. Судьи были назначены указами президента – совершенно очевидно, что это люди, подконтрольные только Порошенко. И они бы никогда в жизни не проголосовали за импичмент или даже за начало этой процедуры", – считает Александр Голуб.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.