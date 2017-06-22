Эксперт о проекте "Троеморье": никто играть в пользу Польши не собирается

В начале июля в Варшаве состоится саммит стран-участниц проекта "Троеморье". В эфире радио Sputnik эксперт Борис Шмелев выразил мнение, что это объединение имеет как антироссийскую, так и антигерманскую направленность.

6-7 июля в Варшаве пройдет "Саммит трех морей", в котором примут участие лидеры двенадцати стран Центральной и Восточной Европы. Саммит станет первой встречей глав государств Центральной и Восточной Европы в таком формате. На встречу, как сообщало Радио Польша, приглашен президент США Дональд Трамп.

Проект "Троеморье" нацелен на развитие экономического сотрудничества между странами региона, расположенного между тремя морями: Балтийским, Адриатическим и Черным. Он призван также ускорить создание новых инфраструктурных и энергетических связей в регионе с целью повышения его конкурентоспособности по отношению к Западной Европе.

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что присутствие президента США на "Саммите трех морей" может гарантировать увеличение масштаба инвестиций, в том числе за счет инвестиций США, сообщило Радио Польша.

Учитывая факт приглашения Дональда Трампа на саммит, встреча была перенесена из Вроцлава в Варшаву.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра внешней политики России Института экономики РАН Борис Шмелев выразил мнение, что Польша с помощью проекта "Троеморье" пытается укрепить свои позиции в Европе.

"Надо вспомнить старый проект, который не потерял своего значения – это "Восточное партнерство". Он был инициирован в первую очередь Польшей и Швецией. Теперь Польша инициировала еще этот новый проект. И все проекты, в общем и целом, носят антироссийскую направленность. Идет борьба, чтобы заблокировать вторую ветку "Северного потока". Польша хочет сохранить за собой роль главного транзитера газа в Западную Европу. Здесь немалые политические и экономические дивиденды. Идет масштабная борьба за укрепление позиций Польши в Европе… Еще один очень важный момент, который нужно учитывать при определении политики Польши в отношении "Троеморья" – резкое усиление сейчас позиций Германии в Европе. Что бы ни говорили, но страх у поляков перед Германией остается в крови. И они ищут возможности для того, чтобы создать своеобразный "пояс гарантий" для укрепления своей безопасности", – считает Борис Шмелев.

Эксперт полагает, что ожидания Варшавы от этого проекта, скорее всего, носят завышенный характер.

"Больших достижений и успехов Польша в борьбе за создание подобного рода структуры не добьется. Думаю, что здесь слишком много противоречий между этими странами. Цели неясны. Экономические последствия для каждой страны при создании такого объединения также неясны. С точки зрения геополитики они (страны региона) играть в пользу Польши не собираются. Подготовят какую-то декларацию, и время от времени будут проводить встречи на уровне министров иностранных дел. Но думаю, что превращения этой структуры в некую реальную политическую и геополитическую силу не будет", – заключил Борис Шмелев.

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