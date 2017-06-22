Эксперт: в Евросоюзе существует классический раскол

Большинство европейцев, согласно опросу "Sputnik.Мнения", считают возможным выход из ЕС вслед за Британией еще как минимум одной страны. Эксперт Людмила Бабынина в эфире радио Sputnik выразила мнение, что в Европе нет единства по вопросу интеграционных процессов.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного для Sputnik News старейшей во Франции компанией, занимающейся опросами общественного мнения, IFop, большинство жителей ведущих европейских стран считают, что в составе ЕС в ближайшее время возможны изменения. Участники социологического опроса из Великобритании, Германии, Италии и Франции выразили уверенность, что из Евросоюза вслед за Соединенным Королевством выйдет как минимум еще одна страна.

Такого мнения придерживаются почти две трети (64%) британцев, более половины немцев (52%) и итальянцев (57%), а также 49% французов. При этом значительная часть опрошенных полагают, что Brexit станет примером сразу для нескольких государств – соответствующий ответ выбрали 55% жителей Британии, 50% итальянцев, 42% французов и 39% итальянцев.

Любопытно, что, согласно результатам исследования, чаще о возможном выходе одного или нескольких государств из ЕС говорит молодежь (возрастом до 35 лет), нежели возрастные респонденты (старше 65 лет). Такие данные были получены в Германии, Франции и Италии. И лишь в Великобритании результат был обратным.

Респонденты, уверенные в том, что в обозримом будущем Евросоюз не покинет ни одно государство, составляют меньшинство. Такой ответ выбрали треть французов (33%) и итальянцев (32%), 39% немцев и только 18% британцев.

Исследование приурочено к годовщине проведения референдума о членстве Британии в ЕС. Опрос проводился с 21 по 25 апреля 2017 года. В нем приняли участие 3 203 респондента в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность для данных в целом по стране составляет 3,1%.

Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН, кандидат политических наук Людмила Бабынина в эфире радио Sputnik отметила, что в целом настроения в ЕС различны.

"Буквально на прошлой неделе я видела опрос общественного мнения, который демонстрировал абсолютно другие результаты, полностью противоположные. Согласно ему, градус еврооптимизма в Германии, Франции, Нидерландах, Австрии значительно повысился. Так что мнения разные. Это может даже зависеть от того, в каком настроении люди, какие идут потоки информации, это очень важно. При этом в отдельно взятой стране настроения колеблются даже в разных группах населения – от полного неприятия европейской интеграции до очень положительного отношения к ней. Это действительно так. И референдум в Великобритании, и выборы во Франции показали, что само общество в странах ЕС достаточно сильно расколото по вопросу интеграционных процессов, причем внутри стран. То есть существует классический раскол", – сказала Людмила Бабынина.

В июне 2016 года около 52% британцев на референдуме высказались за выход страны из Евросоюза. В конце марта Лондон объявил о запуске процедуры Brexit. Ожидается, что Британия выйдет из ЕС весной 2019 года.

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