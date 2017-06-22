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Мнение: нападение на главу делегации РФ в Ле Бурже – следствие двух проблем

09:3422.06.2017
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© Фото : предоставлено пресс-службой «Рособоронэкспорта»Руководитель департамента Военно-Воздушных сил (ВВС) «Рособоронэкспорта» Сергей КорневРуководитель департамента Военно-Воздушных сил (ВВС) «Рособоронэкспорта» Сергей Корнев
© Фото : предоставлено пресс-службой «Рособоронэкспорта»
Глава делегации Рособоронэкспорта на авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергей Корнев подвергся нападению грабителей. Эксперт Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что рост преступности в Европе является следствием ряда ошибок стран ЕС.

Глава делегации Рособоронэкспорта на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже Сергей Корнев подвергся разбойному нападению, сообщила РИА Новости представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Мария Воробьева. 

По ее словам, вечером 20 июня в парижском пригороде Сен-Дени на Сергея Корнева было совершено разбойное нападение с целью ограбления. Корнев, возвращавшийся с выставки, находился в момент нападения в автомобиле.

"На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы. В ходе нападения он получил незначительные травмы и, к счастью, его здоровью ничего не угрожает. Госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля физически не пострадал", – добавила представитель ФСВТС.

Французская полиция начала расследование. Задержаны четверо подозреваемых. Пригород Парижа Сен-Дени известен во Франции своим высоким уровнем преступности. 

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik отметил, что безопасности в Европе в последние годы становится все меньше. 

"Я думаю, что это общеевропейская даже проблема. Я бы посмотрел на этот случай немножко шире и напомнил бы о последних терактах, которые произошли в Европе. В Ницце, например, все очевидцы утверждали, что меры безопасности там были явно недостаточны. Также можно вспомнить Великобританию, где все эксперты говорят о постоянном сокращении рядов полиции и о том, что полиция просто не успевает отслеживать правонарушителей. Поэтому Европа, на мой взгляд, пожинает плоды сытой и даже беспечной жизни в предшествующие годы, когда все было более-менее спокойно и не было никаких серьезных проблем. Европейцы посчитали, что на безопасности, органах правопорядка можно сэкономить, провели сокращения в этой сфере – и вот теперь пожинают плоды", – полагает Игорь Ковалев. 

Он обратил внимание на то, что снижение уровня безопасности в Европе особенно заметно в крупных агломерациях. 

"Это следствие еще одной проблемы – притока большого количества иммигрантов, многие из которых вообще не собираются интегрироваться в европейское общество, предпочитают жить закрытыми коммунами, такими своеобразными анклавами на территории крупных европейских городов. Это тоже очень серьезная проблема. Практически все ведущие европейские политики достаточно давно заявили, что политика мультикультурализма провалилась. Но как они будут решать эту все более обостряющуюся проблему – пока не очень понятно", – отметил Игорь Ковалев.  

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!        


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