Член ОП РФ: запрет анонимных мессенджеров не связан с тайной переписки

В Общественной палате в четверг пройдет презентация книги "Противодействие террористической пропаганде". Автор – член ОП РФ Максим Григорьев – в интервью радио Sputnik рассказал о том, как собирали материалы, и почему анонимные мессенджеры должны быть запрещены.

Об особенностях пропаганды запрещенной в России группировки "Исламское государство", о том, на чем она строится, и как попадают в ее сети, рассказывает в своей книге первый заместитель председателя Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. И один из основных вопросов, которым задается эксперт, – как такой пропаганде противостоять.

Накануне презентации в интервью радио Sputnik Максим Григорьев рассказал, как собирали материалы для этой книги:

"На протяжении долгого времени к нам в Общественную палату приходил целый поток обращений наших граждан о наличии пропаганды терроризма, экстремизма, межрелигиозной вражды в интернете – в социальных сетях и анонимных интернет-мессенджерах. Поскольку мы увидели большой интерес к этому и актуальность этого вопроса, мы запустили новый проект. У нас на сайте Общественной палаты висит баннер, и любой человек, который обнаружил в интернете пропаганду терроризма, экстремизма, может прислать нам ссылки на эти материалы. Наши аналитики анализируют эти сообщения. И если мы находим пропаганду терроризма, экстремизма, мы обращаемся к правоохранительным органам. Запрещенные ресурсы перестают работать, или эта информация удаляется".

По мнению эксперта, новый законопроект о запрете анонимных мессенджеров в России, который в этом месяце Госдума РФ рассмотрела в первом чтении, не нарушает конституционные права граждан. А отмену анонимности в интернете Максим Григорьев сравнивает с необходимостью получения лицензии на ношение оружия.

"Этот законопроект, я считаю, никак не связан с нарушением тайны личной переписки. Я вам приведу такой пример: когда гражданин России идет покупать травматическое или охотничье оружие, он имеет полное право на это. 99% людей не используют это оружие для противоправных целей. Но он должен предъявить лицензию, должно быть зафиксировано, кому именно продается оружие. И ни у кого ведь не возникает вопросов, что все те люди, которые не собираются использовать это оружие во вред, все равно должны зафиксировать, где и кем оно было приобретено. Так же и с интернет-мессенджерами", – сказал Максим Григорьев.

Член ОП РФ: запрет анонимных мессенджеров не связан с тайной переписки Your browser does not support HTML5 audio

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