Политолог: США приняли решение по санкциям, исходя из формальных моментов

Россия не будет продолжать консультации с США по нормализации отношений после расширения американских санкций, заявил замглавы МИД РФ Сергея Рябков. Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik отметил, что в целом санкции не несут для России серьезного ущерба.

Россия не будет продолжать двусторонние консультации с США по проблемам в отношениях после расширения американских санкций, говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что 23 июня в Санкт-Петербурге состоится встреча Рябкова со старшим заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.

"Как известно, на ближайшие дни планировалось продолжение двусторонних консультаций по накопившимся в российско-американских отношениях "раздражителям", поиску путей выхода из крайне сложного положения, в которое американская сторона загнала партнерство и взаимодействие с Россией. После вчерашнего решения по санкциям обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога, тем более что и содержания для него не набирается, поскольку Вашингтон как не предлагал, так и не предлагает ничего конкретного в данной области. Как не возвращал, так и не возвращает экспроприированную в декабре прошлого года российскую дипломатическую собственность", – говорится в тексте.

Госдеп США, в свою очередь, выразил сожаление решением Москвы. Соединенные Штаты Америки сожалеют о том, что Россия отменила двусторонние консультации по проблемам в отношениях после расширения американских санкций, говорится в комментарии представителя госдепартамента США Хизер Науэрт.

Министерство финансов США во вторник расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине. В список попали чиновник из России и Донбасса, а также двое представителей байк-клуба "Ночные волки".

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин считает, что США принимали решение по санкциям не по сути, а исходя из формальных моментов.

"Понятно, в каком контексте принималось данное решение (по санкциям) – оно принималось, исходя из каких-то формальных моментов, например, встречи американского и украинского президента (Дональда Трампа и Петра Порошенко), а не по сути. Что касается прекращения двусторонних консультаций с США, эта мера является практически симметричным ответом на введенные санкции. Но вообще сами меры Соединенных Штатов не несут для России какого-либо серьезного ущерба. Это, скорее, просто демонстрация поддержки Украины для того, чтобы украинский президент использовал этот момент в своей внутриполитической пропаганде. Ведь для Порошенко любые действия США, которые даже чисто гипотетически можно трактовать как антироссийские, сейчас пойдут во благо, у него не так много информационных козырей во внутренней политике", – сказал Павел Салин в эфире радио Sputnik.

Президент Украины Петр Порошенко посетил Вашингтон с рабочим визитом во вторник и встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

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