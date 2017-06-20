Политолог о действиях США в Сирии: американцы нервничают

Международная коалиция во главе с США сбила сирийский беспилотник, сообщают СМИ. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы не до конца понимают, что они делают с Сирии.

Международная коалиция во главе с США сбила сирийский беспилотник, передает телеканал Sky News Arabia.

Коалиция сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии, рядом с районом Ат-Танф, сообщает канал.

Уточняется, что беспилотник нес на себе боезаряд, который не взорвался. Дальность действия Shahed-129 – до двух тысяч километров, он способен нести четыре ракеты класса "воздух-земля". БПЛА может поражать наземные подвижные и неподвижные цели.

При этом два американских чиновника сообщили телеканалу CNN, что американский истребитель F-15E сбил беспилотник в понедельник, 19 июня, в 55 километрах от границы зоны деэскалации. Один из чиновников заявил, что БПЛА "был оценен как угроза".

В воскресенье, 18 июня, западная коалиция сбила самолет сирийских ВВС, объяснив свои действия тем, что Су-22 сбрасывал бомбы на войска оппозиции в районе Ракки. В Дамаске заявили, что истребитель участвовал в операции против группировки "Исламское государство"*, и обвинили коалицию в координации ударов с боевиками.

Действия США и их союзников раскритиковал российский МИД, а в Минобороны их назвали "фактически военной агрессией по отношению к Сирии". Российское военное ведомство также прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что между военным и гражданским руководством США нет четкой координации.

"США нервничают, пытаются показать свое присутствие, оборонять и фиксировать те объекты, которые теоретически представляют для них угрозу. С этим, по сути, и связано то, что американцы сейчас не проводят крупномасштабных операций, а в основном занимаются работой ПВО и авиации. При этом отдельно работают командиры коалиции, которую возглавляют США, отдельно идут переговоры, и отдельной жизнью живет сенат и конгресс США. У них нет взаимосвязи, военные не думают о переговорах, они думают о своих проблемах", – сказал Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в целом США не до конца понимают, что они делают в Сирии.

"Здесь есть определенные элементы "холодной войны". Но сравнивать с той ситуацией, которая была, допустим, во время войны в Корее, во время войны во Вьетнаме, во время конфликта на Кубе, я бы совсем не стал. Вообще у американцев есть одна проблема – они не совсем понимают, зачем они присутствуют в Сирии. То есть, с одной стороны, у них нет там конкретных интересов, кроме того, что они не могут уйти оттуда без потери лица. И по этой причине им приходится как-то реагировать на происходящие события", – считает политолог.

*Террористическая организация запрещена в России

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