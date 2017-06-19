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Военный политолог: Мосул – это позор американской армии

19:1719.06.2017
(обновлено: 19:19 19.06.2017)
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© AP PhotoДым на месте авиаударов ВВС США в окресностях Мосула. Архивное фотоДым на месте авиаударов ВВС США в окресностях Мосула. Архивное фото
© AP Photo
Иракские военные вступили в район Старого города в Мосуле, заявили в международной коалиции. Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов, взятие Мосула превратилось для международной коалиции во главе с США в большую проблему.

Иракские военные вступили на территорию Старого города в Мосуле, заявил представитель президента США в международной коалиции против группировки "Исламское государство"* Бретт Макгерк.

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
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"Иракские силы сегодня рано утром вступили на территорию Старого города в Мосуле, в последний район города, удерживаемый ИГ*", – написал Макгерк на своей официальной странице в Twitter.

Ранее от боевиков был освобожден первый квартал Старого города. Штурм территории города, которая пока находится под контролем ИГ*, иракская армия начала в пятницу. 

Район Старого города остается последним оплотом террористов ИГ* во втором по величине населенном пункте Ирака. Наступление правительственных сил здесь усложняется средневековой планировкой – район испещрен узкими улочками шириной всего в два-три метра.

Флаг ИГ (группировка запрещена в РФ) возле города Киркук, Ирак
© AP Photo
Политолог: на Ближнем Востоке разворачивается новый сценарий

Операция по освобождению Мосула началась в октябре прошлого года. Иракскую армию поддерживают силы коалиции во главе с США. С начала операции более 862 тысяч человек покинули город.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что взятие Мосула превратилось для международной коалиции во главе с США в большую проблему.

"Смешно слушать про Мосул. Американцы уже столько раз собирались его взять, и теперь никак не могут "дожать" старую часть города. Мосул – это позор американской армии. Дело в том, что бюджет американской армии – 600 млрд долларов, для сравнения: военный бюджет России – 60 млрд. Мы успешно помогаем сирийской армии освобождать территории, а в Ираке действует целая коалиция, да еще курды, турки, в общем – кого только нет. И они никак не могут "добить" этот бедный Мосул, чтобы его освободить окончательно", – сказал Олег Глазунов.

Он добавил, что неэффективные действия международной коалиции негативно влияют на имидж именно американской армии.

"Непонятно – они не могут или не хотят. Взять старую часть города – это сложно. Все, кто был на Востоке, знают: старый город – это узкие улочки, разветвленная сеть подземных переходов и т.д. Но куда дальше оттягивать взятие Мосула!? Имидж американской армии в глазах (стран) Ближнего Востока упал. Они видят, где российская армия – там победа, а где американцы – там постоянно что-то не так", – заключил Олег Глазунов.

*Террористическая организация запрещена в России

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