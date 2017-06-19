Военный эксперт о планах ВМС США: у Трампа – серьезная "головная боль"

ВМС США, по сообщениям СМИ, могут вернуть в строй часть списанных ранее в резерв фрегатов. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что американские ВМС сталкиваются сейчас с многочисленными сложностями.

Командование ВМС США, как сообщают СМИ, рассматривает возможность возвращения в строй выведенных в резерв ракетных фрегатов класса "Оливер Хазард Перри". Эта мера, полагают в ВМС, может помочь увеличить численность состава флота до обозначенного президентом США Дональдом Трампом количества в 355 боевых кораблей.

"Мы внимательно смотрим на фрегаты класса "Оливер Хазард Перри". Есть семь или восемь из них, которые мы могли бы рассмотреть, – заявил начальник службы военно-морских операций ВМС США адмирал Джон Ричардсон. – Но это старые корабли… многое изменилось с тех пор, как мы в последний раз модернизировали их".

Как сообщается, еще один возможный способ увеличения численности состава флота, который рассматривают в командовании ВМС – продление срока службы ракетных эсминцев класса "Арли Берк".

По мнению профессора Академии военных наук РФ, военного эксперта Владимира Козина, само по себе возвращение в строй старых кораблей не сможет решить стоящие перед ВМС США задачи, которые гораздо масштабнее.

"Фрегаты не смогут "сделать погоду", тем более такие старенькие, которые если и будут использоваться, то в небольших количествах. Но у (президента США Дональда) Трампа очень серьезная головная боль – как достичь обозначенного им рубежа в 355 боевых единиц на флоте. Сюда входит строительство фрегатов нового поколения – это 52 единицы. Надо обеспечить строительство новых авианосцев, это дорогостоящая вещь. Плюс строительство новых атомных подводных ракетоносцев – 12 единиц. Получается, что в общей сложности 80 единиц до 2028 года надо построить. А строительство каждого нового корабля, плюс обслуживание, экипажи, боеприпасы, расходы на патрулирование мирового океана – все это стоит огромных денег. Только в бюджете на следующий финансовый год ВМС потребует 180 млрд долларов. Откуда брать деньги?.. Помимо того, что кораблестроительная программа не позволит осилить строительство такого количества новых кораблей, но еще потребуются огромные денежные вливания", – сказал Владимир Козин.

Помимо этого, по его словам, ВМС США сталкиваются в ходе реализации поставленных перед ними амбициозных задач и с организационными сложностями.

"Еще одна причина, по которой рассматривается вопрос о возврате в строй зарезервированных фрегатов – это потому что отложено строительство новых фрегатов. Не решен вопрос, на каких верфях их строить и в каком количестве. Поэтому и решается вопрос о том, чтобы заменить их пока тем, что есть под рукой", – полагает Владимир Козин.

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