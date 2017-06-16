Военный эксперт: украинской армии так просто не изжить отсталость

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк пообещал "зачистить" Донбасс. Вместе с тем, как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Владислав Шурыгин, большинству украинцев война на юго-востоке страны уже "обрыдла". Да и у украинской армии – серьезные проблемы.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что Киев обязательно "освободит" неподконтрольные ему территории Донбасса, после чего правоохранители обязательно будут "зачищать" их.

"Мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит", – сказал Шкиряк в эфире украинского "5 канала".

Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной рады намерена внести в парламент законопроект, который позволит сменить формат военной операции в Донбассе. К этому же призывал и секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, который считает необходимым завершить так называемую "антитеррористическую операцию" и перейти к новому формату защиты страны. Однако президент Петр Порошенко выступил против отказа от силовой операции.

Наряду с этим, как ранее писал интернет ресурс AgoraVox, украинская армия разваливается из-за коррупции. Французские журналисты провели свое собственное расследование. Оказалось, что состав многих частей, принимающих участие в так называемой АТО в Донбассе, укомплектован максимум на 60-70%, а с армейских складов исчезли топливо, продукты и вооружения на сумму в 70 млн гривен (более 150 млн рублей).

Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik отметил, что многие украинцы сегодня идут на службу в армию "за куском хлеба", а не для того, чтобы воевать.

"Украина, находясь сегодня в глубочайшем кризисе, все свои свободные деньги бросает на армию. И служба по контракту является если и не перспективной, то хотя бы удовлетворяющей те запросы, которые есть. А то, что идет война, и их могут убить – ну кто об этом думает, когда вопрос стоит о грошах. Большинство идут в армию за куском хлеба, а не за то, чтобы сложить голову за Украину. Для большинства украинцев война на востоке Украины стала уже обрыдшей, большинство не понимают, зачем им нужно отправлять своих детей, мужей или братьев на войну, особенно учитывая то, что Донбасс никогда не вернется на Украину", – сказал Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что сегодня украинскую армию готовят иностранные инструкторы, и уровень подготовки возрос. Однако, как считает военный эксперт, в украинской армии существуют серьезные проблемы, решить которые вряд ли в скором времени удастся.

"Не нужно преуменьшать возможности украинской армии, нужно понимать, что за последние пару лет они прошли большой путь от первоначального уровня – "ниже плинтуса" – до сегодняшнего, учитывая, что их обучают и поляки, и американцы. Развернуты специальные полигоны. Конечно, в этих условиях уровень их боеготовности растет. Но понятное дело, что они не могут так просто изжить серьезные проблемы: техническую отсталость, отсутствие современного вооружения, да и уровень коррупции высок. Это, конечно, никуда не ушло", – отметил Владислав Шурыгин.

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