Военный эксперт: сирийская операция полезна для России по двум причинам

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал бесценным опыт, полученный ВС РФ в ходе операции в Сирии. Военный эксперт Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik отметил, что практика показала: ОПК России поставленные задачи выполняет.

В ходе прямой линии в четверг президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что полезного принесла сирийская операция ВС РФ.

"Это огромная польза для нашего оборонно-промышленного комплекса. Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях, и внести необходимые коррективы в качество этих новейших систем вооружения", – сказал Владимир Путин.

Он отметил, что представители предприятий ОПК напрямую выезжали и выезжают на место применения этого оружия и вносят коррективы. "И это не просто это доводка, а серьезная работа происходит", – отметил Путин.

Президент добавил, что опыт, который Вооруженные силы РФ получили в ходе операции в Сирии, является бесценным.

"Опыт использования наших Вооруженных сил в боевых условиях, да еще с применением новейшего оружия, является абсолютно бесценным", – сказал Владимир Путин. По его словам, российские Вооруженные силы "приобрели другое качество". "Некоторые подразделения вообще созданы совсем недавно и используются очень эффективно", – отметил президент.

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сирийская операция полезна для России по двум причинам.

"В Сирии у России сейчас стратегические интересы – это во-первых. Во-вторых, Сирия стала тем полигоном, на котором в реальных боевых условиях испытываются новые образцы военной техники и вооружения. И они получили боевой опыт, который невозможно приобрести в полигонных условиях. И, как показывает практика, наш оборонно-промышленный комплекс с поставленными задачами справляется, и мы сейчас находимся на высоком уровне развития военной техники и вооружения, которые способны выполнять все поставленные задачи", – сказал Андрей Головатюк.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.