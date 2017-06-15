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Политолог: закон Украины о реинтеграции Донбасса – новый повод обвинить РФ

13:1015.06.2017
(обновлено: 13:12 15.06.2017)
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© AP Photo / Irina GorbasevaПрезидент Украины Петр Порошенко во время поездки в ДонбассПрезидент Украины Петр Порошенко во время поездки в Донбасс
© AP Photo / Irina Gorbaseva
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет разработан законопроект по возвращению Донбасса под контроль киевских властей. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что стоит ожидать обострения ситуации в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил разработать законопроект по возвращению Донбасса под контроль киевских властей. "Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима", – говорится в сообщении пресс-службы Порошенко. Президент Украины заверил, что документ базируется на условиях, закрепленных в Минских соглашениях.

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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С прицелом на масштабность. Порошенко объявил в Донбассе "настоящую войну"

При этом Порошенко считает нецелесообразным прекращать военную операцию на юго-востоке страны. "Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии, то оставим Украину беззащитной", – считает украинский президент. 

По его словам, параллельно с работой над законопроектом будут продолжаться политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак выразил мнение, что разработка нового законопроекта станет для украинских властей новым поводом для обвинения России.

"Когда мы слышим слово "реинтеграция", то мы представляем нечто мирное, направленное на объединение. Но в данном случае надо помнить, кто об этом заявляет. Порошенко, который вовсе не собирается прекращать военную операцию. Он уже упомянул, что территории (в Донбассе) "оккупированные", а следовательно, надо будет называть в новом законе и "оккупанта". Скорее всего, все усилия будут направлены на то, чтобы вновь обвинить Россию в невыполнении Минских соглашений", – сказал Александр Дудчак.

Политолог считает, что в ближайшей  перспективе не стоит ждать наступления мира в Донбассе.

"Скорее всего, как это ни печально, стоит ожидать обострения ситуации в Донбассе. Можно перефразировать арию в опере: "меня не любишь ты, но мне плевать". Наверное, будут стараться интегрировать (Донбасс) с помощью силы и, как обычно, читать Минские соглашения в том порядке, в котором это выгодно Киеву… Скорее всего, будет попытка прорыва вооруженных сил Украины и установления контроля над границей. Украина, наверное, будет придерживаться "олимпийского принципа": главное – не победа, а участие. Им главное – начать полномасштабные боевые действия", – полагает Александр Дудчак.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

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