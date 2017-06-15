Военный эксперт о словах Фэллона про "угрозу РФ": Британия слабеет

Министр обороны Британии Майкл Фэллон поблагодарил румынских и британских пилотов за защиту от "российской агрессии". Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что страны НАТО пытаются отодвинуть РФ с поля активного игрока.

Глава Минобороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон похвалил румынских и британских пилотов за эффективную защиту воздушного пространства над Черным морем от "российской агрессии". Об этом сообщает агентство Assoсiated Press.

Во время выступления на авиабазе имени Михаила Когэлничану министр отметил "ослепительное мастерство" летчиков и поблагодарил их за "неустанную работу по защите неба над Черным морем от постоянной угрозы агрессии с российской стороны".

Фэллон также заявил, что Лондон останется верен обязательствам в рамках блока НАТО и продолжит поддерживать безопасность на континенте, несмотря на предстоящий выход из Евросоюза. Подтверждением тому, по словам министра, является участие британского контингента в учениях Североатлантического альянса "Благородный прыжок" в Румынии.

Ранее министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Берлин намерен вести диалог с Россией "с позиции силы". При этом она отметила, что в ФРГ рассчитывают на построение "разумных" отношений с Москвой.

Генерал-майор запаса, председатель Совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев считает, что заявления со стороны западных стран нацелены, прежде всего, на создание пояса напряженности вокруг России.

"Заявления представителей военных ведомств Великобритании и ФРГ – это продолжение политики НАТО, выработанной на последних саммитах и нацеленной на создание вокруг Российской Федерации пояса напряженности, а также желание отодвинуть Россию с поля активного политического и военно-политического игрока. И в этих целях используется широкий набор средств. Например, заявления о том, что НАТО мощнее, НАТО может позволить себе значительное сосредоточение сил и средств около российских границ, поэтому разговор с Россией должен идти с позиции силы", – сказал Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik.

В целом же, по его мнению, заявления британского министра – это просто "игра на публику".

"То, что британский министр обороны болен "антироссийской болезнью", это вне всяких сомнений. Слабеющая в военном отношении Великобритания, а в политическом отношении она просто превратилась в вассала США, не играет сколько-нибудь значимой роли. Так что его (Майкла Фэллона) заявления – это не более чем игра на публику и подготовка к очередным решениям, связанным с усилением давления на Москву по целому ряду параметров. То есть идет информационно-политическая военизированная подготовка к саммиту "Большой двадцатки" в Германии (саммит должен пройти 7-8 июля – ред.)", – считает военный эксперт.

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