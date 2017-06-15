Мнение: политическая инерция мешает Западу оценить ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну отметил, что Запад в 2014 году поддержал госпереворот в Киеве. Аналитик Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что сегодня интерес Запада к Украине заметно ослаб.

Российский президент Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну о развитии украинского кризиса, воссоединении Крыма с Россией и о том, как Москва будет действовать в Сирии. Третью серию фильма Стоуна, основанного на интервью с Путиным, показали на американском телеканале Showtime.

Путин отметил, что ЦРУ США "обращало самое пристальное внимание на Украину" в 2014 году. По его мнению, тогда Европа и США "оседлали коня недовольства" людей и "вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот".

Говоря о воссоединении Крыма с Россией, российский президент обратил внимание, что это был выбор самих крымчан. "Это не мы решили присоединить Крым, это люди, проживающие в Крыму, решили присоединиться к России. Парламент, избранный еще по украинскому закону, абсолютно легитимный парламент Крыма объявил о референдуме. Парламент Крыма проголосовал подавляющим числом голосов за присоединение к России", – напомнил Путин.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков в эфире радио Sputnik отметил, что факты, еще раз приведенные российским президентом в ходе интервью с американским режиссером, говорят сами за себя. И не случайно, по его мнению, интерес в США к украинскому кризису явно ослаб.

"На самом деле интерес не только широких кругов американских избирателей, но и американских элит к этому кризису, скажем, на той же Украине сильно преувеличен. Мы видим, что реальная помощь США официальному Киеву невелика. Это на самом деле скорее лишь символические шаги и попытка "накормить Киев обещаниями". Что касается рядовых американцев, то мы помним об опросах в США, в ходе которых людей просили показать на карте, где находится Украина – и лишь очень немногие могли это сделать. То есть, понятно, что это (украинский кризис) – не та проблема, с которой американцы засыпают и просыпаются", – сказал Михаил Нейжмаков.

По его словам, западным державам мешает реально оценить нынешнюю ситуацию на Украине политическая инерция.

"Сегодня в той же ситуации вокруг Донбасса, в вопросе о выполнении Минских соглашений западные державы закрывают глаза на действия Киева и в то же время пытаются найти некие надуманные нарушения с российской стороны. Конечно, все же присутствует надежда на изменение в будущем подхода западных держав к ситуации вокруг Украины на более объективный или, по крайней мере, на более адекватный – с учетом интересов самих этих держав хотя бы. Но инерция в мировой политике тоже играет свою роль и не факт, что эта инерция будет преодолена в ближайшее время", – полагает Михаил Нейжмаков.

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