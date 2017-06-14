Политолог: США не поздравили с Днем России из-за "бардака" в администрации

Российское посольство в США сообщило, что впервые за 25 лет ими не было получено поздравление от американских властей с Днем России. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik выразил предположение, с чем это может быть связано.

Российское посольство в США подтвердило РИА Новости, что впервые за много лет ими не было получено поздравление от властей США с Днем России.

"Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами", – сказал представитель посольства Николай Лахонин.

Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik предположил, что отсутствие поздравления может быть связано с "чехардой" в американской администрации.

"Надо понимать, что не все делается специально, порой миром и даже дипломатическим протоколом правит хаос. Чехарда в американской администрации действительно могла привести к тому, что поздравление от Госдепа не пришло. Но, с другой стороны, это могло быть некое "вразумление" со стороны американской администрации. Однако тогда они бы официально об этом заявили. Потому что когда они делают что-то показательно, они обязательно об этом раз десять говорят, чтобы тот, кого они "наказывают", понял. Так что, думаю, что это, скорее всего, просто бардак", – сказал Вячеслав Смирнов.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. США и ЕС ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. Позже конфликт с Вашингтоном обострился из-за обвинений в том, что Россия якобы вмешивалась в выборы в США и поддерживала кандидата в президенты Дональда Трампа.

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