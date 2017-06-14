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Эксперт о заявлении Путина по ПРО: президент РФ обозначил "красные линии"

09:3114.06.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом торжественного приема в Кремле в честь Дня России. 12 июня 2017Президент РФ Владимир Путин перед началом торжественного приема в Кремле в честь Дня России. 12 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ даст адекватный ответ на действия НАТО. Эксперт Никита Данюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в своем интервью Оливеру Стоуну президент РФ фактически сформулировал очень важное послание.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну во вторник рассказал об "адекватном ответе" НАТО, ситуации на Украине, бывшем сотруднике спецслужб США Эдварде Сноудене и развитии демократии в РФ. 

Вторая серия фильма Стоуна, основанного на интервью с Путиным, была показана на американском телеканале Showtime.

В частности, говоря о НАТО, Путин заявил, что Россия даст адекватный ответ на действия альянса для сохранения стратегического баланса. По его словам, Россия сейчас практически окружена ПРО. "На самом деле, это еще одна грубая большая стратегическая ошибка наших партнеров, потому что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать ни что иное, как еще один виток гонки вооружения. При этом наш ответ будет гораздо дешевле. Она (техника – ред.) может быть где-то более грубая, но она будет эффективной. И мы сохраним этот так называемый стратегический баланс. Баланс – это очень важная вещь", – добавил российский лидер. 

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов  РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что президент России, говоря об окруживших нашу страну американских системах ПРО, указал на фундаментальное противоречие внешней политики США.        

"В этой части фильма неоднократно высказывался тезис, что США почему-то привыкли разрешать себе проводить политику, которая направлена на отстаивание их национальных интересов, но при этом по определению не дает права другим суверенным государствам проводить такую же независимую политику. И, кстати, Путин подчеркнул, что, по большому счету, сейчас в мировой политике существует всего лишь несколько государств, которые могут проводить независимую суверенную политику – и Россия является одним из этих государств", – сказал Никита Данюк. 

По его мнению, в интервью президента России сформулировано очень важное послание западным странам. 

"На мой взгляд, послание заключается в том, что Россия не является врагом, это страна, которая открыта к диалогу. Но вместе с тем это страна, которая не будет поступаться своими национальными интересами, которая всегда готова защищать свой суверенитет и не позволит другим государствам каким-либо образом посягать на нашу национальную безопасность. И как раз отвечая на вопрос о ПРО, Владимир Путин обозначил определенные красные линии, за которые он фактически не рекомендовал никому заходить", – считает Никита Данюк. 

 

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