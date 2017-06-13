Политик: власть Украины и население – это два разных субъекта

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленточки. В эфире радио Sputnik политик Вадим Колесниченко высказал мнение, что подобный закон является составной частью русофобской политики официального Киева.

На Украине запрещен символ Победы в Великой Отечественной войне – георгиевская ленточка. Теперь ее изготовление, ношение или пропаганда на украинской территории карается штрафом в размере до 2550 гривен (около 100 долларов по нынешнему курсу), а в случае повторного нарушения – вплоть до ареста. Соответствующий закон подписал накануне президент Украины Петр Порошенко.

При этом документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что подобный закон – это составная часть русофобской политики официального Киева.

"Мы понимаем, что это, по сути, форма запугивания и демонстрация ненависти к собственному прошлому. К сожалению, подобный закон – это составная часть большой русофобской политики. Задача поставлена очень просто – бегом от России, бегом от нашего общего прошлого. При этом власть Украины и население – это два разных субъекта. Причем все действия, подобные запрету георгиевской ленточки, противоречат международным обязательствам на свободу слова, свободу выражения, которые брала Украина перед Европой", – сказал Вадим Колесниченко.

Впрочем, он полагает, что Европа не обратит внимания на очередной запрет Киева.

"Мы должны четко понимать, что Европа, к сожалению, не будет реагировать на эти кричащие нарушения. Это, безусловно, позор для Европы, которая считается высокопросвещенной и высокоинтеллектуальной. Но это ей выгодно, потому что идет уничтожение российского, советского, русского прошлого и русских корней. Это попытка построить новую государственность, государственную идеологию путем запугивания и шантажа", – заключил Вадим Колесниченко.

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