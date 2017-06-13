Мнение: американская армия уязвима перед правдой

Американское издание Politico утверждает, что "российская пропаганда" разрушает армию США. Политолог Валерий Коровин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американские генералы боятся альтернативной информации.

Американское издание Politico опубликовало статью, в которой объявило об угрозе вооруженным силам США со стороны "российской пропаганды".

Подозрительным издание сочло "пророссийские" настроения ряда американских сайтов для ветеранов, не склонных доверять мейнстримным СМИ. Периодически они перепечатывают статьи российских онлайн-изданий, таких как журнал Института Востоковедения РАН, например, о ситуации на Украине или в Сирии.

Помимо этого, утверждает Politico, в Facebook "российские агенты" якобы выведывают информацию у американских солдат, знакомясь с ними под видом привлекательных женщин. Подружившись с военными в соцсети, они также могут "публиковать пропаганду, которая будет появляться в их ленте новостей".

"Пропагандистским" и "непроверенным" издание называет известие о гибели в Сирии в 2016 году старшего лейтенанта Александра Прохоренко – он вызвал огонь на себя, когда его окружили боевики. Американские военные в соцсетях восхищались российским офицером, признавая его гибель героической, рассказала Politico бывший военнослужащий Серена Моринг. По ее словам, это ее "встревожило", как и то, что окружавшие ее военнослужащие стали "поклонниками Путина".

Бывший главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил изданию, что подобные симпатии к России – следствие "согласованной кремлевской кампании".

Politico уверяет, что Пентагон "явно обеспокоен". В самом ведомстве, однако, изданию никак не прокомментировали обвинения в адрес Москвы и заявили лишь, что стараются повышать осведомленность сотрудников о новых угрозах в киберпространстве.

Тем не менее, издание делает вывод, что "кампания Кремля" может сказаться на способности американских военных "противостоять будущей российской агрессии".

Директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной палаты России, политолог Валерий Коровин считает, что американская армия действует на основании "концепции смыслов", для которой опасна любая альтернативная информация.

"Обществом можно управлять с помощью смыслов, а бессмысленным обществом можно управлять достаточно эффективно и действенно. Американская армия сегодня действует на основании концепций, построенных на лжи, на дезинформации. Поэтому они боятся, что так называемая "российская пропаганда" может повлиять на принятие решений, демотивировать американскую армию", – сказал Валерий Коровин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, военные стратеги США, видя слабые места своей идеологической концепции, пытаются принять превентивные меры.

"В таком состоянии лживого общества человек может находиться недолго, он тяготится, начинает искать подлинные смыслы. Поэтому американские генералы и стратеги, видя слабые места, понимают, что их военнослужащие уязвимы перед обретением альтернативных, не ложных – создаваемых сегодня американской пропагандой смыслов – и могут вполне переориентироваться на другую систему ценностей, найти их в российских СМИ, в российской "информационной машине", и поменять свои приоритеты и взгляды. Поэтому это взгляд в будущее", – считает политолог.

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