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Политолог о словах Геращенко про РФ: украинцы будут вынуждены "поддакивать"

15:5609.06.2017
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в КиевеДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Рады Антон Геращенко "обнаружил" на территории России диверсионно-террористический центр. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что это очередное бездоказательное антироссийское заявление.

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что на территории России якобы действует диверсионно-террористический центр, сотрудники которого устраняют врагов РФ в других странах. Об этом Геращенко сказал в эфире телеканала "112 Украина".

Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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По словам депутата, сотрудники этого центра покушались и на него. Депутат также вновь бездоказательно обвинил российские спецслужбы в причастности ко всем резонансным убийствам на Украине в последние годы.

Геращенко регулярно выдвигает версии об участии России в терактах и убийствах видных общественных деятелей на Украине. Ранее он высказал мнение, что взрыв на территории посольства США в Киеве 8 июня могли устроить "по заказу из РФ" – якобы с целью "взбаламутить информационное пространство" и "попасть на мировые ленты новостей".

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что заявления Геращенко являются бездоказательными.    

"Это заявление – жалкая попытка парламентария оправдать действия радикалов на Украине и слабость украинской правоохранительной системы, которая не может навести порядок в его стране. Конечно же, заявление Геращенко является бездоказательным. Но, увы, определенная часть украинского общества, заряженная антироссийскими настроениями, поверит этой бредовой информации, вброшенной одиозным народным депутатом", – сказал Иван Мезюхо.

При этом противостоять лживой информации, которая касается России, по мнению политолога, на Украине давно стало опасным занятием.

"Адекватных людей на Украине много. Но открыто выступать против этих бредовых заявлений большая часть украинского общества не может. Потому что открытое выступление может закончиться репрессиями в отношении всех несогласных с действующей украинской политикой. Поэтому происходит "поддакивание". И даже адекватные, как раньше казалось, политики начинают заряжаться антироссийскими настроениями, выдавать на-гора антироссийские заявления, хотя раньше сами носили георгиевские ленточки и говорили, что русский народ является братским народом. Но вот так поменялось общество, и так поменялись политики на Украине", – отметил Иван Мезюхо.

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