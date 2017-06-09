Авиаэксперт: "массовая утечка" пилотов из РФ в Азию – надуманная проблема

Российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию, пишут СМИ. Авиаэксперт Виктор Горбачев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию. По его мнению, разговоры о возможной нехватке пилотов в РФ являются преувеличением.

Российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию: за последние два с половиной года туда уехали работать более 300 пилотов, еще 400 человек находятся в процессе трудоустройства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По данным газеты, утечка кадров коснулась "наиболее подготовленных пилотов с отличным знанием английского" – командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов. "Коммерсант" отмечает, что от этого пострадали, в частности, S7, "Уральские авиалинии", "Волга-Днепр" и "ВИМ-Авиа".

Источник издания уточнил, что именно уход 12 КВС из "ВИМ-Авиа" мог стать одной из причин масштабных сбоев полетной программы. В авиакомпании журналистам подтвердили, что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам. Основной причиной увольнений стали экономические мотивы, кроме того, в Азии практически нет ограничений на работу иностранных летчиков.

Сотрудник одного из зарубежных рекрутинговых агентств, которое занимается подбором летчиков для китайских авиакомпаний, уточнил, что зарплата пилота в стране в среднем в четыре раза превышает российский уровень – до 25 тысяч долларов в месяц.

Привлекательны и другие условия работы: 80 часов налета в месяц (в России – 90) и не менее 96 дней отпуска (в России – 70). Кроме того, с 2016 года китайские власти упростили выдачу разрешений на работу, что "лишь стимулирует приход летного состава".

В российском Минтрансе подтвердили информацию об утечке кадров, однако заверили, что "проблема гораздо меньшего масштаба". Ведомство обсуждает сложившуюся ситуацию с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта.

В 2016 году в Китае работали 59 авиакомпаний и 218 аэропортов, при этом их перевозки выросли на 12% – до 488 млн пассажиров. "Коммерсант" отмечает, что сейчас в стране работают около ста российских командиров воздушных судов и инструкторов, еще столько же готовятся к трудоустройству.

Генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации Виктор Горбачев считает преувеличенной проблему, связанную с уходом пилотов из российской авиакомпании для работы в Азии.

"Я считаю, что это надуманная проблема. Я не слышал, чтобы говорили о нехватке летного состава. На счет зарплат в Азии не могу ничего сказать, а вот с Америкой и Европой мы почти сравнялись. Мы выпускает в год около 500 (и даже больше) пилотов гражданской авиации. В рамках Росавиации действуют шесть государственных институтов по подготовке пилотов, в том числе два высших – Академия гражданской авиации в Санкт-Петербурге и в Ульяновске, остальные имеют статус колледжей. Этого вполне достаточно. При этом наши учебные заведения могут и больше выпускать летчиков, но зачем? Так что проблема нехватки – надумана. Не надо пугать народ", – сказал Виктор Горбачев в эфире радио Sputnik.

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