Эксперт об идее запрета анонимайзеров в РФ: через пару дней об этом забудут

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий в РФ использование технологий для обхода блокировки интернет-сайтов, в частности, VPN-сервисов и анонимайзеров типа Tor. Интернет-эксперт Илья Переседов в эфире радио Sputnik скептически отнесся к данной инициативе.

Законопроект, запрещающий применение в РФ технологий обхода блокировок сайтов, не вводит никаких новых запретов и цензуры, а только ограничивает доступ к уже запрещенной законом информации, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

В четверг в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий в России использование технологий, позволяющих обойти блокировку интернет-сайтов. В пояснительной записке указывается, что из-за VPN-сервисов и анонимайзеров типа Tor существующие сейчас способы блокировки неэффективны.

"Важно, что предлагаемый законопроект не вводит никаких новых запретов, ограничений или тем более цензуры. Коллеги заложили в него только ограничение доступа к уже запрещенной законом или решением суда информации", – цитирует Левина пресс-служба.

Он отметил, что в предложенной редакции нет криминализации анонимности или шифрования, запрещается только использование средств такого рода в целях получения доступа к противоправному содержанию, "при этом для шифрованных сетей юридических лиц, использующих их в корпоративных целях, сделано исключение".

"Для поисковых систем вводятся точно такие же требования, направленные на то, чтобы пресечь использование поисковиков как средства обхода закона. Предполагается прекращение их использования как средства доступа к содержанию, нарушающему закон", – добавил он.

Журналист, интернет-эксперт Илья Переседов в эфире радио Sputnik скептически отнесся к инициативе депутатов. По его мнению, данный законопроект вряд ли получит поддержку.

"Пока, насколько я понимаю, сложно говорить, является ли этот законопроект результатом работы министерства связи, Роскомнадзора, то есть, является ли он продуманным шагом структур, заинтересованных в этом, или это, скажем так, получастная инициатива нескольких депутатов-энтузиастов. На мой взгляд, в том виде, в котором описывается система блокировок в этом законопроекте, может поставить под удар инфраструктуру, в которой работает современный интернет. В целом же, я думаю, что об этом законопроекте через пару-тройку дней просто забудут", – сказал Илья Переседов.

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