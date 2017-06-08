Политолог: с "фейковыми" новостями о Сирии можно бороться только правдой

RT разоблачил один из самых страшных фейков о Сирии, заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Политолог Сергей Журавский в эфире радио Sputnik рассказал о схеме работы псевдоправозащитников и псевдожурналистов.

Журналистам RT удалось разоблачить один из самых страшных фейков о Сирии – историю о мальчике, названном "символом страданий Алеппо", заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

"В следующий раз возьмем с собой Кристиан Аманпур и всех желающих. Если только у них у всех хватит смелости поговорить с мальчиком Омраном и его семьей", — сказала Симоньян.

Накануне отец Омрана Дакниша рассказал RT, что "Белые каски" долго фотографировали сына, прежде чем оказать помощь. Он заявил, что снимки использовали в корыстных целях.

Кадры с Омраном, спасенным из-под обломков членами организации "Белые каски", появились в СМИ летом 2016 года. Западные издания обвинили в налете на дом в Алеппо, где жила семья ребенка, Россию и Сирию.

Ведущая CNN Кристиан Аманпур во время интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым показала фотографию мальчика со словами "это преступление против человечности".

В четверг, 8 июня, официальный представитель МИД Мария Захарова предложила Аманпур приехать в Сирию и сделать честное, "а не подставное, как они это умеют делать на CNN", интервью с Омраном.

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – новый курс", кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобным "фейкам" можно противопоставить только правду.

"Это уже известная практика "Белых касок" и подобных организаций, которые постоянно используют "фейки" для раскручивания своей репутации. Многие понимают, что это организация, которая выполняет заказные функции и работает для определенных СМИ. Одни говорят о "кровавых жертвах сирийской военщины", другие предоставляют такие вот "подтверждения". Так что "Белые каски" отрабатывают деньги, а CNN получает рейтинги и благодарную публику, которая ужасается жертвам в Сирии. Таким "фейкам" можно противопоставить только правду, поданную беспристрастно. А потребитель этой информации сам будет решать, что хорошо, а что плохо", – сказал Сергей Журавский.

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