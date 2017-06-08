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Политолог: "отключить" Украину от интернет-ресурсов РФ просто невозможно

15:3608.06.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкСтраница социальной сети ВконтактеСтраница социальной сети Вконтакте
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Соцсеть "ВКонтакте" осталась самым посещаемым ресурсом на Украине, несмотря на санкции Киева. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Петр Порошенко сам толкнул украинцев на нарушение его распоряжений.

Несмотря на вступление в силу санкций Киева против российских интернет-ресурсов, в мае социальная сеть "ВКонтакте" осталась самым посещаемым сайтом среди украинцев. Об этом свидетельствуют обновленные данные SimilarWeb.

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При этом месячный трафик, поступающий с Украины, на заблокированных ресурсах снизился. В частности, число посещений сети "ВКонтакте" из украинского сегмента сети уменьшилось на 15,37%. "Одноклассники" потеряли 17,62% украинского трафика. При этом в общем рейтинге ресурс остался на прежней четвертой позиции. Трафик Yandex.ua снизился на 12,24%. Однако если число визитов из Украины уменьшилось на 15,84%, то количество посещений из США увеличилось на 246%, а из Нидерландов на 126,6%. В общем рейтинге Yandex.ua спустился с пятой на шестую позицию. Просел на 16,20% и украинский трафик Mail.Ru. Позиция ресурса в рейтинге снизилась с седьмой на восьмую.  

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik напомнил, что на самой Украине специалисты интернет-сферы предупреждали, что одномоментно и надежно заблокировать данные ресурсы технически невозможно.  

"Представители украинской интернет-ассоциации говорили, что это процесс непростой и весьма ресурсоемкий. Назывались огромные суммы вплоть до миллиарда долларов на оборудование и сроки не менее двух лет. То есть, вот так просто взять и запретить – опустить какой-нибудь рубильник, чтобы все отключить по всей Украине – просто невозможно", – напомнил Александр Асафов. 

Он обратил внимание на то, что после блокирования на Украине доступа к российским интернет-ресурсам сразу же возросло количество заходов на эти ресурсы из других стран. 

"Это означает, что люди воспользовались различными сервисами для изменения своего IP-адреса. И для украинского интернета они заходят на российские ресурсы как бы из другой страны… То есть, есть те, кто научился обходить запреты с помощью пары кликов, а кто-то поставил специальное приложение", – предположил Александр Асафов. 

По его мнению, очевидная нелепость распоряжений украинских властей фактически подталкивает интернет-пользователей к нарушению этих распоряжений.   

"На Украине уже стоят палатки на улицах, где любого желающего за 50 гривен подключают назад и к "ВКонтакте", и к "Яндекс.Картам", к "Яндекс.Навигатору". Особенно это популярно среди таксистов. Таксисты всерьез обсуждают, какой анонимайзер "кушает" меньше трафика и меньше сажает аккумулятор. То есть, Порошенко в данном случае подтолкнул людей, помимо всего прочего, еще и к повышению своей технической грамотности", – иронизирует Александр Асафов.

16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, запрещен доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекс" и Mail.ru.

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