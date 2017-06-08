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Эксперт: в переговорах с "Газпромом" у Киева слабая позиция

14:5108.06.2017
(обновлено: 14:52 08.06.2017)
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© РИА Новости / Александр МазуркевичПерейти в фотобанкГазовая компрессорная станция УкртрансгазГазовая компрессорная станция Укртрансгаз
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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"Нафтогаз" готов вести переговоры с "Газпромом" только в Европе, сообщила пресс-служба украинской компании. В эфире радио Sputnik эксперт Юрий Солозобов выразил мнение, что такая позиция "Нафтогаза" связана с внутриполитической ситуацией на Украине.

"Нафтогаз" готов вести переговоры с "Газпромом" только на территории Евросоюза, сообщила пресс-служба украинской компании.     

Ранее зампред правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что они готовы вступить в переговоры с Киевом по поставкам газа после 2019 года и пригласил украинских коллег приехать в Россию для переговоров.

Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции компании ОАО Газпром
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" невозможны в Москве с 2014 года… В то же время "Нафтогаз" остается открытым для обсуждений с "Газпромом" в Брюсселе или другом городе Европейского союза", – ответили в "Нафтогазе" на заявление Медведева.

Ранее сообщалось, что для России вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале 2017 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что транзит газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра "Международная энергополитика" Юрий Солозобов высказал мнение, что отказ представителей "Нафтогаза" приехать в Россию связан с внутриполитической и экономической ситуацией на Украине.

"У Киева слабая переговорная позиция. Украине необходимо газа порядка 12 млрд кубометров для покрытия своих потребностей. Никто газ, кроме России, поставить не может. Также Украине необходим буферный газ для обеспечения надежности поставок в Европу. А денег у Украины нет, но есть незаконченный спор с "Газпромом". Поэтому им необходима сильная третья сторона, например, Евросоюз, который ради обеспечения надежности энерготранзита может оказать весомое давление на "Газпром". И еще момент – внутриполитическая ситуация на Украине. Впереди выборы 2019 года, идет радикализация внутриполитических лозунгов. И всякий, кто подпишет более-менее вменяемое соглашение в Москве, будет признан "предателем" и подвергнут шельмованию", – считает Юрий Солозобов.

Эксперт выразил мнение, что участие ЕС в переговорах с украинской стороной по газовому вопросу не только не противоречило бы интересам России, но было бы даже выгодно ей.

"Сначала было предложение создать трехсторонний консорциум: Германия-Россия-Украина. Потом поступило предложение сделать в формате ЕС-Россия-Украина. Это очень хорошее, удачное решение всех проблем. Но Украина одно время видела на месте Евросоюза США, то есть планировала продать часть газопроводов или подземных хранилищ американцам. Тем самым США получали бы такой "вентиль" на пути в Европу. Это (была бы) новая ситуация, неприятная как для Европы, так и для России", – предположил Юрий Солозобов.

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