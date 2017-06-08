Эксперт: в Европе понимают, что взносы в НАТО – это "не в коня корм"

По данным опроса "Sputnik.Мнения", не все жители Европы согласны на увеличение расходов в рамках НАТО. Эксперт Константин Воронов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что тому существует целый ряд причин.

По данным очередного опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей французской компанией, занимающейся изучением общественного мнения, IFop по заказу агентства и радио Sputnik, увеличение выплат в бюджет НАТО поддерживают британцы и французы, в то время как немцы и итальянцы выступают против. Опрос был проведен перед прошедшим в Брюсселе саммитом альянса.

Так повышать военные расходы считают правильным более половины жителей Британии и 44% граждан Франции. Этой точки зрения придерживаются в основном пожилые люди с высшим образованием.

В Италии и Германии, напротив, высокообразованные представители старшего поколения не одобряют роста оборонных затрат: такой взгляд разделяют более половины итальянцев и 47% немцев. С ними согласны свыше трети французов и четверть британцев.

В исследовании участвовали 3 203 человека. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет +/- 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Заведующий сектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в эфире радио Sputnik отметил, что большинство стран-членов НАТО стараются отложить вопрос о выполнении своих финансовых обязательств в рамках альянса.

"По сути, здесь нет никакой неожиданности. Торможение натовских решений наблюдается давно, и оно прослеживается в той или иной степени в политике правящих кругов 29 стран-членов НАТО. Из 29 только пять выполняют решение, пять – близки к выполнению, а большая часть откладывает это решение на потом", – сказал Константин Воронов.

По его мнению, в данном вопросе существует сумма причин.

"Если рассматривать политико-идеологические причины, то европейцы, мягко говоря, не верят в необходимость реализации этих целей. Поскольку "угроза" с востока, со стороны России – эфемерна. С точки зрения экономики – "не в коня корм". Сложение этих причин и привело к данной ситуации. К тому же выделение средств на НАТО не решает национальных задач стран-членов. На коллективном уровне, может быть, это еще и приемлемое решение, а на национальном уровне – бесполезны. Но я думаю, что европейские элиты до последнего будут держаться за евроатлантическую связку, надеясь на помощь и гарантии из-за океана", – считает эксперт.

Страны НАТО на саммите в Брюсселе 25 мая обязались составлять ежегодные планы по увеличению вклада в оборону. В них члены альянса намерены указывать, как собираются наращивать оборонные расходы до 2% от ВВП. Сейчас этот уровень инвестиций соблюдают лишь пять из 28 государств-членов организации: США, Великобритания, Греция, Польша и Эстония. Американский президент Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по НАТО делать взносы на содержание альянса в полном объеме.

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