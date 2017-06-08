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Депутат ГД: не в интересах Евросоюза встраиваться "в хвост" США

11:3308.06.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкФлаги Германии, России и ЕСФлаги Германии, России и ЕС
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В ЕС созрели условия для смягчения политического курса в отношении России, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Ежов. В эфире радио Sputnik депутат Госдумы РФ Александр Ющенко выразил мнение, что Евросоюз оказался сейчас перед непростым выбором.

В Евросоюзе созрели условия для смягчения политического курса в отношении Москвы, заявил российский постпред при ЕС Владимир Чижов в интервью газете "Известия". 

По словам дипломата, очередное обсуждение одного из трех пакетов антироссийских ограничений, действие которого истекает 31 июля, может состояться ближе к концу июня. При этом Чижов подчеркнул, что термин "санкции" некорректен, в данной ситуации речь идет об "односторонних рестриктивных мерах".

"Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику. Произойдет ли это в июне или через шесть месяцев – это уже из сферы гадания. Но в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности. Этому есть немало свидетельств", – отметил постпред.

В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета по информационной политике Госдумы РФ Александр Ющенко выразил мнение, что Евросоюзу в любом случае придется принимать серьезные решения. 

"Интересы стран ЕС резко вошли в противоречие с интересами бюрократии Евросоюза, которая выстроила свою политику как вассальную по отношению к США. Противоречия нагнетаются, мы это видим сегодня и по Brexit'у, и по выборам во Франции, в ведущей стране (ЕС) – Германии, где выборы пройдут в сентябре. Настроения евроскептиков усиливаются. Например, Партия "Альтернатива для Германии" усиливает свое значение, становясь де-факто третьей политической силой в стране. Это не просто так, там действительно видны такие настроения. Впрямую, открыто с трибун говорится, что политика продления санкций (против России) в первую очередь бьет по экономике ЕС", – отметил Александр Ющенко.

По его мнению, в ближайшее время Евросоюзу придется определяться со степенью своей самостоятельности по отношению к США. 

"С точки зрения экономических отношений, вполне возможно, появится система сдержек и противовесов. Важно, насколько страны ЕС смогут быть самостоятельными в своем желании вести курс, экономически выгодный для них самих, а не встраиваться "в хвост" США. Соединенным Штатам, конечно, невыгодно, чтобы экономические взаимоотношения России и Европы укреплялись. Они будут делать все, чтобы этого не произошло. И здесь надо смотреть на то, насколько США будут наступать, и насколько Европа будет отступать в своих желаниях ", – считает Александр Ющенко.

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