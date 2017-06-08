Голуб о взрыве в посольстве США в Киеве: психоз общества доведен до предела

На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Экс-депутат Рады Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что этот инцидент носит символический характер.

Взрыв прогремел на территории посольства США в Шевченковском районе Киева, возбуждено уголовное дело по статье "теракт", сообщила пресс-служба управления киевской полиции.

Об инциденте стало известно ночью в 00.05 (совпадает с мск).

"При осмотре (места происшествия – ред.) выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате взрыва никто не пострадал.

Начато уголовное производство по статье 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины.

Депутат Верховной Рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik выразил мнение, что этот инцидент носит символический характер.

"В такое позднее время не могло быть никаких последствий для дипломатов, сотрудников самой дипмиссии. Совершенно очевидно, что данная выходка имела символический характер. И искать теперь смысл нужно именно в этом. Что касается самого взрыва, безусловно, проходит следствие. Но, на мой взгляд, то, что происходит, характеризует ситуацию, которая сложилась в Киеве – что это бандитский город, бандитская страна, в которой не работает правоохранительная система, в которой масса людей выходят за рамки действующего законодательства и не несут никакой ответственности, где у населения на руках находится громадное количество оружия. И степень общественного психоза доведена до предела", – сказал Александр Голуб.

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