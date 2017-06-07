Пресс-служба корпорации "Иркут": МС-21 – принципиально новый самолет

ПАО "Корпорация "Иркут" создает семейство пассажирских ближне- и среднемагистральных лайнеров МС-21. В пресс-службе компании рассказали Sputnik об особенностях нового российского самолета.

Корпорация "Иркут" создает семейство пассажирских ближне- и среднемагистральных лайнеров МС-21. Вместимость новых лайнеров будет от 150 до 211 пассажиров в зависимости от типа самолета. Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест. С 2020 года "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 МС-21, с 2023 года – до 70 машин в год. МС-21 включил в себя все самые последние мировые разработки в области самолето- и двигателестроения.

В пресс-службе ПАО "Корпорация "Иркут" рассказали Sputnik о новом лайнере.

- Самолет МС-21 впервые был официально представлен в июне 2016 года. Как долго создавался этот самолет от этапа чертежей до сборки? Вносились ли какие-нибудь изменения в первоначальную конструкцию?

– МС-21 – семейство ближне- среднемагистральных пассажирских самолетов. Оно включает в себя две унифицированные версии, отличающиеся длиной фюзеляжа и количеством кресел. Самолет МС-21-200 рассчитан на перевозку от 132 до 165 пассажиров, МС-21-300 – от 163 до 211 пассажиров. Концепция и бизнес-план создания нового семейства самолетов был подготовлен российской корпорацией "Иркут" – головным разработчиком программы – в середине 2007 года. Полномасштабная разработка самолета стартовала в 2008 году. Выкатка первого самолета МС-21-300 состоялась 8 июня 2016 года. А первый полет – 28 мая 2017 года. В процессе разработки самолета существенных изменений в его концепцию и конструкцию не вносилось. Изменились лишь последовательность постройки и вывода на рынок самолетов семейства. Анализ тенденций рынка потребовал сосредоточения основных усилий на самолете МС-21-300, поскольку его вместимость лучше соответствовала прогнозируемым запросам авиакомпаний.

- Что такое вообще ближне- среднемагистральный пассажирский самолет? Чем он отличается от обычных лайнеров?

– Ближние и средние магистральные самолеты, рассчитанные на перевозку 130-2200 пассажиров на расстояние от 1000 до 6000 километров – самые массовые воздушные суда в мировом парке авиакомпаний. К этому классу, помимо самолета МС-21, относятся широко известные лайнеры семейств Boeing B737, Airbus A320. Самолет МС-21 – первая принципиально новая машина в этом классе с середины 1980-х годов.

- МС-21 позиционируется как широкофюзеляжный самолет. Что это будет означать для пассажиров и для пилотов?

– МС-21 относится к классу самолетов, которые на английском языке чаще называют single-aisle aircraft, то есть самолет с одним проходом. В русскоязычной терминологии такие лайнеры обычно называют узкофюзеляжными. Принято считать, что самолеты этого класса имеют ширину фюзеляжа не более четырех метров (13 футов). Так, в частности, трактует термин "узкофюзеляжные" Wikipedia. Самолет МС-21 будет иметь один проход и шесть рядов кресел в каждом ряду. По этим параметрам он не отличается от ранее упомянутых самолетов с одним проходом. В то же время ширина фюзеляжа МС-21 выйдет за пределы четырех метров. Это обеспечит самолету самый просторный салон среди всех лайнеров своего класса. В результате по объему личного пространства для каждого пассажира МС-21 приблизится к широкофюзеляжным лайнерами.

Авиакомпании будут сами выбирать, какой салон им нужен: с более широкими креслами или с проходом, в котором пассажир без труда разминется с тележкой обслуживания. Причем в данном случае речь идет не только о повышении комфорта. Широкий проход позволяет существенно ускорить посадку и высадку пассажиров, что оборачивается для авиакомпаний существенными дополнительными доходами. Говоря о новом уровне комфорта, следует упомянуть увеличенные иллюминаторы, комфортное для пассажиров давление воздуха и улучшенный микроклимат.

- В каких аэропортах он сможет приземляться? Нужно ли будет переоборудовать существующие аэропорты, чтобы они могли принимать такие самолеты?

– Никакого дополнительного переоборудования существующих аэропортов не потребуется. Условия базирования самолетов МС-21 соответствуют требованиям к аэродромам классификации 4С ICAO и III FAA. Новый самолет сможет работать на всех аэродромах, с которых сегодня летают самолеты Boeing и Airbus.

- Какие основные преимущества имеет МС-21 по сравнению с другими самолетами своего сегмента?

– МС-21, как принципиально новый самолет, интегрировал самые передовые разработки в области самолето- и двигателестроения. Улучшение летно-технических характеристик и сокращение расхода топлива – результат высокого аэродинамического совершенства, в основе которого – крыло из полимерных композиционных материалов. "Иркут" первым внедрил композиты на узкофюзеляжных самолетах, совершив такой же новаторский шаг, который в классе широкофюзеляжных лайнеров сделали Boeing и Airbus. Для МС-21 выбраны самые передовые самолетные системы, разработанные ведущими российскими и западными фирмами. Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей – PW1400G компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия). Двигатели нового поколения обладают уменьшенным расходом топлива и низким уровнем шума. Важно, что они соответствуют перспективным требованиям по защите окружающей среды.

Перечисленные инновационные решения обеспечат сокращение прямых операционных расходов при эксплуатации самолета МС-21 на 12-15% по сравнению с аналогами. Разработчики МС-21 уделили приоритетное внимание созданию эргономичной кабины пилотов и созданию современных интерфейсов, что позволяет повысить ситуационную осведомленность, упростить ряд рутинных операций, значительно сократить утомляемость экипажей и, как следствие, повысить безопасность полетов. Впервые в мировой практике реализована концепция активной боковой ручки управления.

- Расскажите о первом полете МС-21.

– Первый полет самолета МС-21-300 состоялся 28 мая 2017 года на аэродроме Иркутского авиационного завода – филиала ПАО "Корпорация "Иркут". Продолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час. План полета включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателей. В соответствии с программой, в ходе полета выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетов. Самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко и летчика-испытателя, Героя России Романа Таскаева. По их оценке, полет прошел без замечаний, самолет подтвердил заявленные характеристики. Отвечая на вопрос о том, как себя вел МС-21 в полете, Роман Таскаев заявил: "Изумительно! Управление настолько комфортно, что к нему не нужно привыкать".

- Между Россией и Бразилией достигнута договоренность о сотрудничестве в рамках проекта МС-21. Планируется ли размещение фабрик сборки или пунктов технического обслуживания на территории стран-членов БРИКС или иных зарубежных государств?

– Корпорация "Иркут" заинтересована в поставках за рубеж, в том числе, и в Бразилию лайнеров МС-21. По имеющимся прогнозам, авиакомпаниям Латинской Америки в период до 2035 года потребуется около 1800 новых среднемагистральных самолетов размерности МС-21. Потенциал продаж МС-21 в этом регионе специалистами компании оценивается в 100-150 воздушных судов. Учитывая наличие авиастроительной базы и достаточно развитой сети авиаперевозок, вопрос об участии Бразилии в программе МС-21 представляется обоснованным. Направления взаимовыгодного сотрудничества заинтересованные стороны начали обсуждать в 2015 году. Вместе с тем, дальнейшее продвижение по этому пути станет возможным на более позднем этапе, когда самолет завершит сертификационные испытания, и программа выйдет на стадию серийного производства.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!