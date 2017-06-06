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Мнение: "зеркальный ответ" РФ на визы со стороны Киева ударит по украинцам

18:1706.06.2017
(обновлено: 18:20 06.06.2017)
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© РИА Новости / Валерий МоревПерейти в фотобанкТаможенник на российско-украинской границеТаможенник на российско-украинской границе
© РИА Новости / Валерий Морев
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Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров. Политолог Алексей Мартынов считает это вполне логичным шагом. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Россия введет визовый режим с Украиной в ответ на аналогичные действия Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Автомобиль на пропускном пункте Гоптовка на границе России и Украины
© РИА Новости / Сергей Козлов
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"Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?", – сказал Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Канта.

При этом он подчеркнул, что Москва не ведет черных списков украинцев, за исключением единичных случаев.

"Но если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом", – добавил глава МИД.

Вопрос о введении виз поднимался в украинском парламенте не раз. В октябре 2016 года с таким предложением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция – "Блок Петра Порошенко".

Здание Верховной рады Украины в Киев
© РИА Новости / Стрингер
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В начале июня о необходимости скорейшего введения визового режима с Россией заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Против выступает фракция "Оппозиционный блок", в которой заявили, что введение виз может оставить без работы два с половиной миллиона украинцев, работающих в России.

Ранее в Кремле отмечали, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет исходить из принципа взаимности. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, подобное решение киевских властей в первую очередь ударит по самим украинцам.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов считает введение зеркальных мер в данном случае вполне логичным.

"Безусловно, если Украина собирается ввести визы в отношении российских граждан, а она собирается, то Россия введет зеркальные меры, то есть совершенно аналогичные меры. В этих условиях я не знаю, что будут делать миллионы украинских мигрантов, которые, пользуясь безвизовым режимом, находятся на территории России, а самое главное – они здесь деньги зарабатывают. Россия для многих – это единственное место, где они могут заработать какие-то деньги для того, чтобы содержать своих родственников на Украине. И в данном случае это удар, прежде всего, по украинским гражданам. Потому что в сегодняшних условиях поток из России на Украину туристов или деловых людей и так снизился в сотню раз", – сказал Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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